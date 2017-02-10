Подогретый интерес к теплому отдыху

То, чего так долго ждали многие россияне, в том числе и кузбассовцы, – свершилось: «открылась» Турция. И уже стартовали продажи туров в эту страну с вылетом из Кемерова и Новокузнецка.

Нужен нам берег турецкий…

Рассказывая о ситуации на туристическом рынке со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации тур-операторов России, портал «Турпром» пишет, что пока сложно сказать, как будет выглядеть рейтинг летних предпочтений. А пока Турция бьет все рекорды. На данный момент эта страна занимает 50% от общего объёма российских продаж всех зарубежных направлений по акции «раннее бронирование».

Однако эта тенденция, подчеркивают кузбасские эксперты туристического рынка, характерна в большей мере для Москвы и Московской области, то есть речь главным образом идет «о столичном хабе». Спрос на Турцию в Кузбассе пока сложно назвать ажиотажным.

«Мы ждали Турцию, так как всегда она давала хорошую прибыль. Но сейчас люди с осторожностью относятся к этому выбору, так как периодически идут сообщения о терактах в этой стране. Люди ищут альтернативные варианты по цене. Но пока найти адекватный ответ турецкому предложению сложно, – отмечает Виктор Недосеков, директор турфирмы «Геогор» (город Новокузнецк). – Люди привыкли отдыхать по системе «all inclusive». Так что сегодня, узнав о том, что слетать в Турцию можно из Кемерова и Новокузнецка, клиенты стали взвешивать все «за» и «против». Фактов раннего бронирования не так много, но люди часто приходят, спрашивают о ценах и берут недельку-другую на то, чтобы подумать. А цены можно найти приемлемые. В среднем отели три-четыре звезды на две недели на лето с «all inclusive» могут обойтись в 35-40 тысяч рублей на человека».

«К нам так же люди приходят и больше интересуются по поводу Турции, – подтверждает Марина Долгова, директор турагентства «Голден тревел» (федеральная сеть турагентств «Слетать.ру»).

– Ажиотажа нет, но многие не спешат покупать путевки еще и потому, что всё еще надеются на открытие Египта. У нас целая группа таких туристов. Да и цены на Турцию пока сложно назвать очень низкими».

Вместе с тем, эксперты туристического рынка согласны с утверждением московских коллег о том, что в целом в отрасли отмечается подъем.

«Мы заметили оживление с самого начала этого года, – рассказывает Юрий Голуб, сопредседатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Кузбасской торгово-промышленной палаты, гендиректор «Интурсервиса». – Причин тому несколько. Это и открытие Турции, и стабильная ситуация с курсом валют. Поэтому, по нашему мнению, сейчас есть возможность реализовать так называемый отложенный спрос».

В целом, говорят специалисты, география полетов из Кемерова пока хоть и не богатая (а помимо Турции это традиционные Вьетнам и Таиланд), но при желании этот недостаток можно компенсировать полетами из Новосибирска в Грузию, Грецию, Китай (остров Хайнань) и другие страны.

…и Родина тоже нужна!

Эксперты Ассоциации туроператоров России также отмечают, что наблюдается рост интереса и к внутренним направлениям. И кузбассовцы тоже будут иметь возможность предстоящим летом напрямую из обеих столиц региона слетать на отдых к российским теплым морским берегам. Так, одна из авиакомпаний уже объявила о выполнении полетов с 13 июня по маршруту Анапа–Новокузнецк–Анапа раз в неделю. И уже открыта продажа билетов.

К примеру, цена на двух человек в одну сторону во второй половине июня обойдется в сумму около 17 тысяч рублей.

О намерении выполнять полеты в Симферополь и Сочи из Кемерова авиа-компании уже уведомили власти кемеровского аэропорта имени А.А. Леонова. И хоть продажа билетов пока не началась, но в расписании они уже значатся. На Симферополь рейсы запланированы дважды в неделю, в понедельник и вторник, а на Сочи – раз в неделю, в воскресенье. Стартуют полетные программы с конца мая – начала июня и завершатся в сентябре-октябре.

Но эти направления, по словам специалистов, больше популярны у самостоятельных туристов, которые организуют свой отдых без помощи тур-агентств – сами бронируют гостиницы и составляют себе культурную программу отдыха.