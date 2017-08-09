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Бесчувственность долга

Опубликовано , 141 просмотр
Автор текста Валентина Акимова, газета "Кузбасс"

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Фото © Сергея Гавриленко

С начала года с жалобами на действия коллекторов к судебным приставам Кузбасса обратились 197 жителей области. Однако в результате их рассмотрения было возбуждено лишь четыре дела об административных нарушениях в отношении взыскателей долгов. Материалы еще по трем делам находятся в работе в настоящее время. По России цифры еще более контрастные: подано около 5000 обращений, обоснованными признаны 130.

Долгожданный закон

Самый громкий скандал случился в Кузбассе в начале прошлого года. Тогда один из местных телеканалов рассказал о том, как коллекторы «прессовали» одинокую мать двоих детей, которая не смогла вернуть кредит, взятый на покупку мебели. Видеосюжет разошелся по интернету, и пользователи Сети собрали для женщины необходимую сумму. Долг был погашен, история закончилась.

В масштабах России дикостей было больше. Положить им заслон и был призван Федеральный закон №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности….», ключевые положения которого вступили в силу 1 января 2017 года. Он жестко регламентировал деятельность коллекторов по многим позициям, включая количество звонков и СМС, разрешенных к отправке должнику в течение дня или месяца.

Кроме того, закон наделил Федеральную службу судебных приставов правом формировать реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. (Это длинное определение – синоним народного термина «коллектор»). И исключать их из данного реестра за нарушения. Также закон возложил на ФССП России контроль над деятельностью таких фирм.

Взыскатель взыскателю рознь

В той или иной форме с коллекторами общаются сегодня многие жители области. Причем армия их растет: с января по май 2017 г. сумма просроченной задолженности кузбассовцев по кредитам выросла почти на 350 млн руб. и составила более 20,8 млрд руб.

Однако в Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области поступило только 197 обращений от граждан. А привлечь к ответственности приставы попытались лишь семерых взыскателей долгов, превысивших свои полномочия.

«Мы действуем строго в рамках Федерального закона №230-ФЗ, – поясняет заместитель главного судебного пристава Кузбасса Екатерина Щербакова. – Его санкции распространяются только на события, которые произошли в текущем году. Тогда как часть обращений в нашу службу касалась событий 2016 года. И мы разъясняли гражданам, что закон обратной силы не имеет.

Из общей массы обращений 72 поступили в отношении кредитных организаций, еще 37 – в отношении микрофинансовых организаций, где тоже есть специалисты, которые работают с должниками. Но полномочий контролировать работу этих структур у ФССП России нет. Еще 18 – в отношении иных лиц.

Только 70 обращений из 197 касались юридических лиц, для которых возврат просроченной задолженности являлся основным видом деятельности и которые были включены в государственный реестр. Вот они-то и составили нашу «целевую аудиторию». Но при детальном разборе выяснилась масса нюансов, не позволивших признать большинство обращений обоснованными…»

Что же это за нюансы? Например, Федеральный закон №230 жестко регламентирует, что звонить должнику можно не более одного раза в сутки, но при этом не более восьми раз в течение месяца. А банк при заключении кредитного договора прописал, что в случае просрочки платежей он вправе взаимодействовать с заемщиком по 8-10 раз ежедневно. Клиент, не читая, договор подписал. А потом банк официально уступил право взыскания долга коллекторам. И формально они ничего не нарушают…

Кстати, именно превышение временных рамок и частоты взаимодействия с должником «посредством телефонных переговоров, голосовых и текстовых сообщений» является сегодня самой распространенной причиной для обращения кузбассовцев к судебным приставам.

На втором месте – жалобы на взаимодействие взыскателей долгов с третьими лицами: с родственниками, соседями, коллегами… По закону, если третье лицо против такого общения, «доставать» его коллекторы не вправе. Именно в этом вопросе судебным приставам Кузбасса чаще всего удается поставить их на место.

Случаются, впрочем, как бы безадресные звонки и СМС. В них содержатся не обращения к конкретному гражданину Иванову, а требования вернуть долг вообще, иногда – с угрозами. В подобных случаях приставы советуют заявителям параллельно обращаться еще и в полицию.

Наконец, третья распространенная причина обращений – психологическое давление на должников.

Суд да дело…

Официально на территории Кузбасса сегодня не зарегистрировано ни одного коллекторского агентства. Хотя в государственном реестре значатся уже 138 таких фирм. В основном их штаб-квартиры расположены в европейской части России, у нас работают их подразделения.

В отношении четырех лиц, осуществляющих взыскание долгов, приставы передали дела об административных правонарушениях в суд.

В одном случае суд первой инстанции встал на сторону коллекторов, решив, что нельзя считать тождественными понятия «частота телефонных переговоров» и «частота телефонных соединений» (при которых, например, включается автоинформатор).

В двух других случаях вынес решения в пользу приставов, обязав каждого из нарушителей уплатить штраф в размере 50 тыс. руб. Пока что эти решения в законную силу не вступили: ответчики воспользовались правом на апелляцию.

Еще три дела об административном правонарушении судебные приставы готовят для передачи в суд сейчас.

«По мере формирования судебной практики отношения в сфере взыскания просроченной задолженности будут становиться более цивилизованными», – уверена заместитель главного судебного пристава Кузбасса Екатерина Щербакова.

Жалуйтесь правильно!

Пожаловаться на коллекторов граждане могут как письменно, так и устно по телефону регионального управления ФССП (8-3842) 36-34-97.

На рассмотрение обращения закон отводит 30 дней. Но чтобы работа эта шла более продуктивно, судебные приставы рекомендуют соблюдать ряд условий:

  • Указывать в обращении ФИО заявителя и контактные данные (телефон, адрес) на случай, если потребуется дополнительная информация.
  • Объяснять, как образовался долг, приложив копию кредитного договора или займа, и уточнять, когда именно началось давление.
  • Указывать лицо, которое контактирует с должником (представители включенных в госреестр фирм в начале разговора себя, как правило, называют).
  • Предоставлять детализацию телефонных соединений с указанием их даты и времени. Это важно для решения вопроса о законности частоты контактов. Также это позволит выйти на нелегального коллектора, который действует анонимно.
  • Если есть возможность – записывать телефонные переговоры и предоставлять их запись.
  • Предоставлять фото СМС-сообщений.
  • Предоставлять письменные обращения взыскателей долга к должнику.
  • Если коллекторы слишком часто общаются с должником лично (а закон допускает не более одной встречи в неделю), предоставлять фото или видеозаписи их визитов со штампом времени и даты.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/newspapers/91300.html

Сергея Гавриленко

С начала года с жалобами на действия коллекторов к судебным приставам Кузбасса обратились 197 жителей области. Однако в результате их рассмотрения было возбуждено лишь четыре дела об административных нарушениях в отношении взыскателей долгов.

 

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