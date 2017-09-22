Гимн для подводного «Кузбасса»

Дорогие друзья! Недавно представители подводной лодки «Кузбасс» обратились к нам в редакцию с необычной просьбой: помочь им создать… собственный гимн замечательной подводной лодки, носящей имя нашего региона.

«Среди жителей Кемеровской области немало талантливых людей, и мы не сомневаемся, что эта задача вам по плечу!», — уверен и.о. заместителя командира по работе с личным составом Александр Ермоленко.

В связи с этим, газета «Кузбасс» объявляет конкурс на лучший гимн для кузбасских подводников.

Свои стихи, музыку, видеоролики вы можете присылать к нам в редакцию по адресу г.Кемерово, пр. Октябрьский – 28, оф. 210 и по электронной почте: offiсial@kuzbass85.ru. Работы мы разместим на нашем сайте, www.kuzbass85.ru. Прием конкурсных материалов продлится до 1 декабря этого года, а затем, до 10 декабря на нашем сайте пройдет народное голосование за лучший вариант гимна. Победитель получит приз от экипажа подводной лодки «Кузбасс» и от нашей редакции. Но, самое главное, он станет автором песни-гимна кузбасской подводной субмарины.

Напишем гимн кузбасских подводников вместе!