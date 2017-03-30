В Кузбассе началась массовая продажа колбы

Началась массовая продажа первого весеннего дикороса. Колба разлетается на «ура». Продавцы, а их десятки, традиционно торгуют прямо на обочине близ Шерегеша.

Тонкие зеленые росточки длиной 7-8 см собирают в пучки диаметром в полтора сантиметра и предлагают туристам по 25 рублей каждый. Те берут с удовольствием и сразу партиями по 10-15 штук.

Довольны обе стороны. А особенно – столичные гости. Сноубордист Максим из Москвы, к примеру, уже отведал нашего витаминного деликатеса по пути на горнолыжный курорт, а потом взял несколько пучков с собой, угостит друзей. Он рассказал, что прежде пробовал колбу в маринованном виде и под другим названием:

«Я ее кушал как черемшу, было необычно. Но в «живом» виде у нее очень резкий выраженный вкус. Но вполне ничего, мне понравилось. Не знал, что тут у вас ее колбой зовут. Причудливо… А потом сказали, что у нее и другие названия есть: дикий чеснок, лук победный и медвежья трава».

Колба – один из первых дикоросов, который кузбассовцы любят и едят в свежем виде, обмакивая в соль или добавляя в овощной салат и окрошку.

Собирают урожай вплоть до конца июня. Многие хозяйки заготавливают «позднюю» колбу впрок: замораживают.