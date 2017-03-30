Газеты и интернет
Радио
0°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

В Кузбассе началась массовая продажа колбы

Опубликовано , 109 просмотров
Автор текста Юлия Матющенко

Последние новости:

Фото © kuzbass85.ru

Началась массовая продажа первого весеннего дикороса. Колба разлетается на «ура». Продавцы, а их десятки, традиционно торгуют прямо на обочине близ Шерегеша.

Тонкие зеленые росточки длиной 7-8 см собирают в пучки диаметром в полтора сантиметра и предлагают туристам по 25 рублей каждый. Те берут с удовольствием и сразу партиями по 10-15 штук.

Довольны обе стороны. А особенно – столичные гости. Сноубордист Максим из Москвы, к примеру, уже отведал нашего витаминного деликатеса по пути на горнолыжный курорт, а потом взял несколько пучков с собой, угостит друзей. Он рассказал, что прежде пробовал колбу в маринованном виде и под другим названием:

«Я ее кушал как черемшу, было необычно. Но в «живом» виде у нее очень резкий выраженный вкус. Но вполне ничего, мне понравилось. Не знал, что тут у вас ее колбой зовут. Причудливо… А потом сказали, что у нее и другие названия есть: дикий чеснок, лук победный и медвежья трава».

Колба – один из первых дикоросов, который кузбассовцы любят и едят в свежем виде, обмакивая в соль или добавляя в овощной салат и окрошку.

Собирают урожай вплоть до конца июня. Многие хозяйки заготавливают «позднюю» колбу впрок: замораживают.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/newspapers/kuzbass/88871.html

http://kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2017/03/kolba2-YUM.jpg

Началась массовая продажа первого весеннего дикороса. Колба разлетается на «ура». Продавцы, а их десятки, традиционно торгуют прямо на обочине близ Шерегеша.

 

Яндекс.Новости

piter.tv
piter.tv

Кемерово: пожар в автомагазине попал на видео

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Очевидцы сообщают о кровавом ЧП в микрорайоне ФПК в Кемерове

mk-kuzbass.ru
mk-kuzbass.ru

В центре Кемерова с рельсов сошел трамвай

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Кемеровчане высказали мнения об изменениях в системе ОСАГО

kommersant.ru
kommersant.ru

«Алтайвагон» утроит выпуск вагонов

Прокопьевск.ru
Прокопьевск.ru

В Прокопьевске бродячая собака напала на горожанина

Газета «Кузбасс»

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить