Газеты и интернет
Радио
9°C, пасмурно
Войти на сайт

Борьба за урожай

Опубликовано , 34 просмотра
Автор текста Игорь Алехин, газета "Кузбасс"

Последние новости:

Фото © kuzbass85.ru

«Кузбасс – крупнейший индустриальный, угольный регион, а сельским трудом занимается всего три процента населения. Получается, один селянин кормит почти 70 кузбассовцев», — отметил на прошлой неделе во время совещания по продовольственной безопасности области Аман Тулеев. Шел серьезный разговор том, что Кузбасс должен производить достаточное количество качественной пищи, о возврате в оборот брошенных земель, о более эффективном использовании посевных площадей, о повышении рентабельности агробизнеса.

Тем временем в области продолжалась уборочная.

Хотел бы написать «полным ходом», но это не соответствует действительности: нынешний урожай убирать крайне сложно. Погода нынче почему-то находится по другую сторону окопа…

Более 70 процентов зерновых убрано в Топкинском, Мариинском, Кемеровском, Яшкинском районах. Средняя урожайность по области превышает показатели последних лет – 21,6 центнера с гектара. По урожайности лидируют Яшкинский, Прокопьевский, Гурьевский районы: соответственно 30,5, 26,6 и 26,2 центнера с гектара.

В области уже намолочено 785 тысяч тонн зерна, так что миллион тонн, от которого начинается продовольственная безопасность области, неизбежен. Но больше трети урожая предстоит убирать в оставшиеся дни сентября и октябре, когда погода бывает крайне капризной. Земледельцы надеются на чудо – двухнедельное бабье лето, которое позволило бы убрать урожай радостно и без особых потерь, но приходится ловить короткие часы, когда на поля не сыплет дождь, а потом все зерно прогонять через сушилки.

На конец минувшей недели было убрано 59,9 процента посевов зерновых, это как минимум на 10 процентов меньше, чем в прежние годы. Да, главная проблема – погода, но ею дело не ограничивается.

Сегодня в Кузбассе работают 319 сушилок, которые позволяют минимизировать вред погодного фактора. Но специалисты еще помнят, что в наследство от Советов областному агропрому досталось 620 сушильно-зерноочистительных комплексов, работавших на полную катушку. Постепенно большинство из них дряхлело, разворовывалось, отправлялось в металлолом… Да, джентльменский набор успешного агрохозяйства или фермера должен включать сушилку, но на практике 3-6 миллионов рублей может наскрести далеко не каждое закредитованное хозяйство, и остается уповать на удачу.

Причем проблема сушилок со временем будет только расти: с увеличением урожайности и, соответственно, валовки, существующих мощностей для сушки зерна будет катастрофически не хватать.

Еще одна проблема – старая техника, осложняющая и без того сложную уборку. Комбайны «Енисеи», «Нивы» устарели и физически, и морально. Результат – это низкая производительность, ненадежность, потери в сравнении с современной техникой – два и более центнера зерна с гектара…

Теперь об озимых. Кто помнит, под урожай-2017 года в Кузбассе было посеяно 70 тысяч гектаров озимых культур. Нынче районы отчитались о 40 тысячах гектаров, и цифра вряд ли значительно изменится, потому что оптимальные сроки озимого сева заканчиваются. И главная причина снижения даже не в погоде, внесшей свою лепту, а в цене: в этом году, вопреки всем прогнозам, цены на озимые пшеницу и рожь не было. А ведь именно высокая цена была главным стимулом к увеличению посевных площадей под озимыми…

И все-таки в числе особенностей нынешнего года – и серьезный шаг части хозяйств по пути создания современной системы земледелия, включающей семена, удобрения, севообороты, борьбу с болезнями и вредителями растений. Благодаря обилию летней влаги все эти факторы сработали по полной, и нынешний год богат на большие и малые рекорды.

Так, ООО «КДВ-АГРО» на площади в 1135 гектаров намолотило озимой пшеницы по 60,3 центнера с гектара, как где-нибудь в Краснодарском крае. В среднем по хозяйству урожайность зерновых составила 48,6 центнера, в два с половиной раза больше, чем по области. Здесь же, в Яшкинском районе, есть и другие яркие примеры. Так, урожайность зерновых у фермера Ларисы Запысовой достигла 33 центнеров, а фермер Виталий Зверев намолотил по 40 центнеров овса с гектара.

В этом году удача сопутствует фермерам Мариинского района: на их долю достались два десятка сухих дней в августе и первой половине сентября. Зерно влажностью 12-13 процентов без всяких сушилок, дефицит которых обычно сдерживает мариинцев, прямо с поля поступало на склады. Итог – район почти на двадцать процентов опережает привычные темпы уборки урожая. Средняя урожайность по району составляет 21,5 центнера с гектара, это выше, чем год назад, на 15 процентов. Высокие результаты достигнуты на полях фермеров Павла Ходуса, Михаила Сироты, Олега Горелкина, Александра Порошина, Василия Дмитриева.

А для остального Кузбасса более типично то, что происходит в Промышленновском районе. Здесь в августе выпала двойная норма осадков, а на прошлой неделе – месячная норма. Зерновые убраны с 48 тысяч гектаров, осталось 38 тысяч. Вроде, и не очень много, ведь район может обмолачивать за сутки до пяти тысяч гектаров, но работать в полную силу не дают дожди.

Из-за обилия влаги велико количество зеленых сорняков и подгона основной культуры, это тоже снижает темпы. Влажность зерна – 24-27 процентов (сравни с мариинским счастьем!), всё его приходится пропускать через сушилки, увеличивая себестоимость продукции.

В районе 46 зерносушильных комплексов производительностью до 15-16 тонн зерна в сутки, они с объемами зерна справляются. Зато тяжело комбайнам, каждому из которых в среднем предстоит убрать по 600 гектаров полей. Да, это не смертельно для современной высокопроизводительной техники, но средний возраст промышленновских комбайнов – семь-восемь лет, и работать приходится на пределе. В одном из хозяйств даже трудится «Колос» – таганрогский комбайн с двухсекционным бункером, в простонародье называемый «хомяком». Последний «хомяк» был выпущен в 1984 году, и место таким, конечно, не в поле, а в музее…

Итак, урожай нынче выращен хороший. Но остается самое сложное – убрать его с минимальными потерями независимо от сценариев, сочиненных небесной канцелярией

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/newspapers/kuzbass/92093.html

http://kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2017/09/Urozhay-Bolshoy-na-pervuyu.jpg

«Кузбасс – крупнейший индустриальный, угольный регион, а сельским трудом занимается всего три процента населения. Получается, один селянин кормит почти 70 кузбассовцев», — отметил на прошлой неделе во время совещания по продовольственной безопасности области Аман Тулеев.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

За сутки на дорогах Кузбасса насмерть сбили двоих пешеходов

mir24.tv
mir24.tv

На Кузбассе задержана банда, похищавшая пенсии у инвалидов

Сибдепо
Сибдепо

Кемеровчанин украл с предприятия 18-тонный промышленный агрегат

vostokmedia.com
vostokmedia.com

В Хабаровске начинается розыгрыш Кубка России по хоккею с мячом

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Губернатор Кузбасса провел совещание по вопросам здравоохранения

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Почти миллион рублей получили кузбассовцы на социальные проекты

Газета «Кузбасс»

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить