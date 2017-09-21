Борьба за урожай

«Кузбасс – крупнейший индустриальный, угольный регион, а сельским трудом занимается всего три процента населения. Получается, один селянин кормит почти 70 кузбассовцев», — отметил на прошлой неделе во время совещания по продовольственной безопасности области Аман Тулеев. Шел серьезный разговор том, что Кузбасс должен производить достаточное количество качественной пищи, о возврате в оборот брошенных земель, о более эффективном использовании посевных площадей, о повышении рентабельности агробизнеса.

Тем временем в области продолжалась уборочная.

Хотел бы написать «полным ходом», но это не соответствует действительности: нынешний урожай убирать крайне сложно. Погода нынче почему-то находится по другую сторону окопа…

Более 70 процентов зерновых убрано в Топкинском, Мариинском, Кемеровском, Яшкинском районах. Средняя урожайность по области превышает показатели последних лет – 21,6 центнера с гектара. По урожайности лидируют Яшкинский, Прокопьевский, Гурьевский районы: соответственно 30,5, 26,6 и 26,2 центнера с гектара.

В области уже намолочено 785 тысяч тонн зерна, так что миллион тонн, от которого начинается продовольственная безопасность области, неизбежен. Но больше трети урожая предстоит убирать в оставшиеся дни сентября и октябре, когда погода бывает крайне капризной. Земледельцы надеются на чудо – двухнедельное бабье лето, которое позволило бы убрать урожай радостно и без особых потерь, но приходится ловить короткие часы, когда на поля не сыплет дождь, а потом все зерно прогонять через сушилки.

На конец минувшей недели было убрано 59,9 процента посевов зерновых, это как минимум на 10 процентов меньше, чем в прежние годы. Да, главная проблема – погода, но ею дело не ограничивается.

Сегодня в Кузбассе работают 319 сушилок, которые позволяют минимизировать вред погодного фактора. Но специалисты еще помнят, что в наследство от Советов областному агропрому досталось 620 сушильно-зерноочистительных комплексов, работавших на полную катушку. Постепенно большинство из них дряхлело, разворовывалось, отправлялось в металлолом… Да, джентльменский набор успешного агрохозяйства или фермера должен включать сушилку, но на практике 3-6 миллионов рублей может наскрести далеко не каждое закредитованное хозяйство, и остается уповать на удачу.

Причем проблема сушилок со временем будет только расти: с увеличением урожайности и, соответственно, валовки, существующих мощностей для сушки зерна будет катастрофически не хватать.

Еще одна проблема – старая техника, осложняющая и без того сложную уборку. Комбайны «Енисеи», «Нивы» устарели и физически, и морально. Результат – это низкая производительность, ненадежность, потери в сравнении с современной техникой – два и более центнера зерна с гектара…

Теперь об озимых. Кто помнит, под урожай-2017 года в Кузбассе было посеяно 70 тысяч гектаров озимых культур. Нынче районы отчитались о 40 тысячах гектаров, и цифра вряд ли значительно изменится, потому что оптимальные сроки озимого сева заканчиваются. И главная причина снижения даже не в погоде, внесшей свою лепту, а в цене: в этом году, вопреки всем прогнозам, цены на озимые пшеницу и рожь не было. А ведь именно высокая цена была главным стимулом к увеличению посевных площадей под озимыми…

И все-таки в числе особенностей нынешнего года – и серьезный шаг части хозяйств по пути создания современной системы земледелия, включающей семена, удобрения, севообороты, борьбу с болезнями и вредителями растений. Благодаря обилию летней влаги все эти факторы сработали по полной, и нынешний год богат на большие и малые рекорды.

Так, ООО «КДВ-АГРО» на площади в 1135 гектаров намолотило озимой пшеницы по 60,3 центнера с гектара, как где-нибудь в Краснодарском крае. В среднем по хозяйству урожайность зерновых составила 48,6 центнера, в два с половиной раза больше, чем по области. Здесь же, в Яшкинском районе, есть и другие яркие примеры. Так, урожайность зерновых у фермера Ларисы Запысовой достигла 33 центнеров, а фермер Виталий Зверев намолотил по 40 центнеров овса с гектара.

В этом году удача сопутствует фермерам Мариинского района: на их долю достались два десятка сухих дней в августе и первой половине сентября. Зерно влажностью 12-13 процентов без всяких сушилок, дефицит которых обычно сдерживает мариинцев, прямо с поля поступало на склады. Итог – район почти на двадцать процентов опережает привычные темпы уборки урожая. Средняя урожайность по району составляет 21,5 центнера с гектара, это выше, чем год назад, на 15 процентов. Высокие результаты достигнуты на полях фермеров Павла Ходуса, Михаила Сироты, Олега Горелкина, Александра Порошина, Василия Дмитриева.

А для остального Кузбасса более типично то, что происходит в Промышленновском районе. Здесь в августе выпала двойная норма осадков, а на прошлой неделе – месячная норма. Зерновые убраны с 48 тысяч гектаров, осталось 38 тысяч. Вроде, и не очень много, ведь район может обмолачивать за сутки до пяти тысяч гектаров, но работать в полную силу не дают дожди.

Из-за обилия влаги велико количество зеленых сорняков и подгона основной культуры, это тоже снижает темпы. Влажность зерна – 24-27 процентов (сравни с мариинским счастьем!), всё его приходится пропускать через сушилки, увеличивая себестоимость продукции.

В районе 46 зерносушильных комплексов производительностью до 15-16 тонн зерна в сутки, они с объемами зерна справляются. Зато тяжело комбайнам, каждому из которых в среднем предстоит убрать по 600 гектаров полей. Да, это не смертельно для современной высокопроизводительной техники, но средний возраст промышленновских комбайнов – семь-восемь лет, и работать приходится на пределе. В одном из хозяйств даже трудится «Колос» – таганрогский комбайн с двухсекционным бункером, в простонародье называемый «хомяком». Последний «хомяк» был выпущен в 1984 году, и место таким, конечно, не в поле, а в музее…

Итак, урожай нынче выращен хороший. Но остается самое сложное – убрать его с минимальными потерями независимо от сценариев, сочиненных небесной канцелярией