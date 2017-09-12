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Америка рукоплескала Владиславу Шайбекову из Белова

Опубликовано , 74 просмотра
Автор текста А. Луговая, Беловский вестиник

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Фото © vestnik-belovo.ru

С 28 августа по 2 сентября в г. Орландо (США) прошло первенство мира по пауэрлифтингу (силовое троеборье: приседания со штангой, жим лежа и тяга штанги) среди спортсменов в двух возрастных категориях: до 18 и до 23 лет. Среди юниоров до 23 лет второе место в весовой категории 83 кг занял воспитанник Заслуженного тренера России Ю.В. Алсуфьева (ДЮСШ №2), мастер спорта России двадцатидвухлетний Владислав Шайбеков из Белова (сумма троеборья 855 кг).

— Путь в Америку оказался хлопотным из-за множества бумажных проволочек и отсутствия денег, которые мы с Владом собрали с большим трудом, — рассказывает Юрий Васильевич (сам Влад ответить на наши вопросы не смог, поскольку еще находится в дороге). — Однако это не стало помехой настрою Влада – он ехал побеждать. Спортсмен взял 1 места в приседании и тяге, обойдя своего основного соперника из Украины. И стал серебряным призером в жиме.

Давно тренируете Влада? – спрашиваю Алсуфьева

— С 2008-го. До этого он пять лет занимался боксом, потом заинтересовался пауэрлифтингом. Пришел знакомиться и сказал любопытную фразу: «Когда оказался у вас, почувствовал себя как дома». Сразу ничем особо не выделялся, был довольно корявенький, парню не хватало гибкости. Это он компенсировал характером: трудолюбием, упрямством, спортивной злостью. Уже через два года он поехал на Россию, где стал призером в жиме лежа. Его коронка – жим лежа и приседание.

На ваш взгляд, Влад нашел себя?

— В этом году Влад защитился в Омском железнодорожном университете, он твердо стоит на ногах. При этом Влад предан спорту, и он может отлично состояться, как тренер. От природы у парня хорошие физические данные и характер насколько напористый, настолько и уживчивый. Думаю, все его главные достижения еще впереди.

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С 28 августа по 2 сентября в г. Орландо (США) прошло первенство мира по пауэрлифтингу (силовое троеборье: приседания со штангой, жим лежа и тяга штанги) среди спортсменов в двух возрастных категориях: до 18 и до 23 лет.

 

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