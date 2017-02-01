Современное оборудование для систем водоснабжения населенных пунктов

Истина о том, что вода — это жизнь, известна многим людям. И все хорошо знают, что качественная вода — это не только жизнь, но и здоровье. Поэтому поиск хороших, качественных источников воды у городских властей, а также у руководства многих предприятий стоит на первом месте.

Исследовав грунтовые воды, ученые пришли к решению, что обеспечить предприятие или населенный пункт качественной водой можно из артезианской скважины. Но, при этом они сталкиваются с одной, но весьма существенной проблемой: обычно качественная вода находится на достаточно большой глубине, и чтобы ее добыть, необходим мощный и надежный насос, который бы мог обеспечить бесперебойную подачу воды.

Одним из инструментов решения этой проблемы должен стать качественный глубинный насос. Насос ЭЦВ4-10-95 как раз относится к такой категории. Являясь центробежным насосом мощностью 5,5 киловатт, он может обеспечить подъем воды с артезианской скважины в объеме до десяти кубических метров в час. При этом он питается от трехфазной сети переменного тока 380 вольт и весит при этом не более 42 килограмм.