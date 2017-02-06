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Сборка мебели — это легко и просто

Опубликовано , 28 просмотров
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Фото © sborkamebelimurmansk.ru

Каждый из нас мечтает о хорошей и качественной мебели в своей квартире, ведь это комфорт и удобство проживания. Но приобретая корпусную мебель, не все понимают, что она доставляется в разобранном виде, и процесс сборки неизбежен.

Чтобы собрать мебель, можно использовать два основных способа.

Первый — это самостоятельно собрать мебель по инструкции. Многие так и делают, но тут нужен опыт и хотя бы шуруповерт впридачу. Многие считают, что достаточно будет правильно собрать все детали по инструкции, вставить саморезы в нужные отверстия — и дело сделано, останется только поставить мебель на место.

Но каждый, кто хотя бы раз пытался собрать мебель самостоятельно, обязательно задумается об услугах профессионалов. В случае, если нужно собрать мебель в Москве и Московской области, советуем вам обратиться в SBMEBEL.

Специалисты фирмы предложат весь спектр услуг по сборке корпусной, мягкой, офисной мебели, а также помогут обеспечить выполнение поставленных задач на самом высоком профессиональном уровне и с минимальными затратами времени и средств клиентов.

Позвоните по телефону +7 (499) 390-1234, чтобы узнать больше о стоимости и условиях оказания услуг, и оформите заказ на монтаж мебельных конструкций уже сейчас.

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http://sborkamebelimurmansk.ru/wp-content/uploads/2016/11/68213.jpg

Каждый из нас мечтает о хорошей и качественной мебели в своей квартире, ведь это комфорт и удобство проживания. Но приобретая корпусную мебель, не все понимают, что она доставляется в разобранном виде, и процесс сборки неизбежен.

 

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