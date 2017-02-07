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Мебель должна быть натуральной

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Фото © ecodub.ru

Элементы мебели из натурального дерева всегда ценились у тех, кто понимал толк в этом деле. У такой мебели масса преимуществ, начиная с экологичности и красоты натуральной древесины, а заканчивая качеством и добротностью мебели.

Хотя такая мебель стоит в дороже, чем ламинированный ДСП, но нередко она производится вручную, что также ценится у знатоков. Давайте рассмотрим, какие элементы мебели делаются из цельного дерева.

Например, достаточно эффектно смотрится фурнитура, изготовленная из ценных пород дерева. Часто дизайнеры для оформления какого-либо стиля могут воспользоваться фурнитурой из натурального дерева ручной работы.

Также большую популярность у изготовителей мебели приобрел мебельный щит из массива дуба. Для каких целей могут использовать этот материал?

Дуб имеет не только красивый вид, но достаточную прочную структуру, поэтому его довольно часто используют, например, для изготовления ступеней лестниц внутри помещений.

Кроме того, из этого материала получаются очень красивые столы — как для частных домов, так и для кафе и ресторанов с оригинальным оформлением залов.

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Элементы мебели из натурального дерева всегда ценились у тех, кто понимал толк в этом деле. У такой мебели масса преимуществ, начиная с экологичности и красоты натуральной древесины, а заканчивая качеством и добротностью мебели.

 

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