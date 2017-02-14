Студент не ленивый, студент — прагматичный

Почему некоторые студенты не пишут рефераты, курсовые и дипломные работы самостоятельно, а платят деньги, чтобы это сделали за них? Принцип «Кому нужны эти знания» не проходит, ведь знания нужны. Неужели всему виной лень? Тоже вряд ли – большинство обеспечивает свое существование подработками, а то и постоянной работой. Они и учебу поэтому прогуливают – за нее ведь надо платить.

Поэтому будем откровенны и признаем: современный студент прагматичен: усваивая теорию, он кирпичик за кирпичиком возводит на этом фундаменте прочное здание практики. Понимая, какие знания ему пригодятся в будущей деятельности, он отсеивает все маловажное и поручает выполнение второстепенных работ другим, оплачивая это заработанными деньгами.

Хороший помощник в этом вопросе – сайт xvostov.net. Его обширные возможности позволяют не обзаводиться «хвостами» и успешно сдавать сессии.

Спектр предлагаемых сайтом услуг охватывает более 1000 дисциплин. Сроки подготовки работ от одного дня. Непонятно, насколько это реально, но жалоб не поступало. Гарантируется проверка на плагиат с уникальностью не менее 90%.

Рефераты и курсовые работы выполняются без предоплаты со сроком от 1 до 7 дней. Самая высокая цена 6 000 р. – это за курсовую по техническим дисциплинам. Дипломные работы – от 17 000. В целом, цены вполне демократичные, и если кто-то осваивает финансовую науку, а подрабатывает удаленным консультантом по вопросам аудита, ему под силу получать базовые знания и не размениваться на второстепенные.