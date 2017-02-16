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Что делать, если сломали руку

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Фото © x-raydoctor.ru

Кисть руки — слабое звено нашего тела. Иными словами, она более всего подвержена переломам. Такие неприятности случаются во время падения на руку, при занятиях спортом, из-за ударов о тупой предмет. Визуально не заметить перелом очень сложно. Поврежденное место отекает, возможны деформации.

Не стоит пытаться вправить кость самостоятельно. Тем более, процесс может быть очень болезненным. Если произошел перелом руки лучевая кость повреждена, то необходимо сразу обратиться в травмпункт. Обязательное условие во время диагностики — рентгенография, позволяющая убедиться в степени перелома.

После этого врач приступает к лечению. К счастью, большая часть переломов кисти руки не нуждается в хирургическом вмешательстве. Такие случаи лечатся при помощи наложения шины или гипсовой повязки. В течение короткого срока кость сращивается. А пока ее не стоит беспокоить и нагружать тяжелыми предметами.

Однако в некоторых случаях перелом может сопровождается дроблением. Мелкие осколки в результате причиняют серьезную боль. Поэтому необходимо проведение операции. Хирург устанавливает фиксаторы. Например, спицы, которые позволяют прочно закрепить кость, ускорить правильное сращивание.

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Кисть руки — слабое звено нашего тела. Иными словами, она более всего подвержена переломам. Такие неприятности случаются во время падения

 

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