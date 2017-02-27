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Как сделать день свадьбы незабываемым?

Опубликовано , 31 просмотр
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Фото © victoriaspirina.com

В день свадьбы невеста оказывается в центре внимания. Понятно ее желание выглядеть гламурно, аристократично элегантно, романтично нежно.

Чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, оттенить нежные изгибы тела и грацию фигуры, есть разные модели платьев: в пол и срединной длины, с глубоким вырезом, открытыми плечами и скромные, с воротничком, как у школьного платья. Для пошива наряда невесты используются самые нежные и красивые ткани, самый эффектный декор.

Невеста в кружевном свадебном платье от Виктории Спириной очаровывает своей красотой и элегантностью.

Платья сшиты с кружевными вставками, которые целомудренно закрывают область декольте, плечи, руки. И в то же время через ажурную ткань видны участки тела. Сексуально, женственно, нежно выглядит невеста в платье в пол с широкой двухслойной юбкой и ажурным верхом на подкладке. Девственно чист образ, созданный широким шелковым платьем слоновой кости под поясок с короткими прозрачными рукавами и кружевным ажуром по закругленному вырезу. Очаровывает невеста в платье с воротом стойкой и длинными гипюровыми рукавами.

В моделях использовано кружево с редким крупным рисунком, который эффектно смотрится на большой детали спинки изделия. Узор с мелким и частым рисунком уместен на рукавах, кокетке.

Подробнее на сайте Виктории Спириной victoriaspirina.com/platya/kruzhevnye-svadebnye-platya/.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/true/88316.html

http://victoriaspirina.com/wp-content/uploads/2015/04/vsTserasiya_img_91712.jpg

В день свадьбы невеста оказывается в центре внимания. Понятно ее желание выглядеть гламурно, аристократично элегантно, романтично нежно.

 

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