Как сделать день свадьбы незабываемым?

В день свадьбы невеста оказывается в центре внимания. Понятно ее желание выглядеть гламурно, аристократично элегантно, романтично нежно.

Чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, оттенить нежные изгибы тела и грацию фигуры, есть разные модели платьев: в пол и срединной длины, с глубоким вырезом, открытыми плечами и скромные, с воротничком, как у школьного платья. Для пошива наряда невесты используются самые нежные и красивые ткани, самый эффектный декор.

Невеста в кружевном свадебном платье от Виктории Спириной очаровывает своей красотой и элегантностью.

Платья сшиты с кружевными вставками, которые целомудренно закрывают область декольте, плечи, руки. И в то же время через ажурную ткань видны участки тела. Сексуально, женственно, нежно выглядит невеста в платье в пол с широкой двухслойной юбкой и ажурным верхом на подкладке. Девственно чист образ, созданный широким шелковым платьем слоновой кости под поясок с короткими прозрачными рукавами и кружевным ажуром по закругленному вырезу. Очаровывает невеста в платье с воротом стойкой и длинными гипюровыми рукавами.

В моделях использовано кружево с редким крупным рисунком, который эффектно смотрится на большой детали спинки изделия. Узор с мелким и частым рисунком уместен на рукавах, кокетке.

Подробнее на сайте Виктории Спириной victoriaspirina.com/platya/kruzhevnye-svadebnye-platya/.