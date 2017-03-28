Чужая квартира может стать своей

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У многих людей возникает необходимость в аренде жилого помещения. Такая потребность может быть вызвана в связи с переездом в другой город или из-за ремонта, например.
Номер в гостинице может позволить себе далеко не каждый человек. Да и остановиться у родственников или знакомых довольно проблематично — особенно, если таковых нет. Получается, наиболее оптимальный вариант заключается в том, чтобы снять жилье на некоторое время.
Сейчас снять квартиру посуточно можно выгодно и удобно. Достаточно всего лишь зайти на любой ресурс в интернете, где размещены объявления владельцев жилых помещений, сдающих свою недвижимость в аренду в конкретном городе. Если предложение окажется выгодным, то можно договориться с хозяином квартире о сделке без каких-либо посредников.
Чтобы избежать попадания в неприятную ситуацию, арендатору рекомендуется соблюсти ряд простых правил. Во-первых, необходимо снимать квартиру только у собственника жилья.
Во-вторых, следует досконально изучить все детали договора.
В-третьих, не стоит гнаться за низкой стоимостью, ведь зачастую многие мошенники любят подобным шагом привлекать доверчивых арендаторов.
У многих людей возникает необходимость в аренде жилого помещения. Такая потребность может быть вызвана в связи с переездом в другой город или из-за ремонта, например.