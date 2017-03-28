Площадка Workspace расширяет возможности для исполнителей и заказчиков тендеров

22 марта сервис для проведения тендеров Workspace запустил PRO-аккаунты. С помощью новой опции агентства могут повысить свои шансы на получение заказов, а заказчики — привлекать в свой тендер наиболее мотивированных участников.

Как говорится в релизе компании, опция PRO включает в себя целый ряд преимуществ по сравнению с базовыми возможностями и является платной. Это нововведение будет одинаково полезно как для исполнителей, так и для заказчиков тендеров. Заказчики будут получать отклики только от заинтересованных компаний, работающих в рамках заявленного бюджета — а исполнители получат целый ряд опций: приоритетный подбор в тендеры, приоритетный показ в личном кабинете заказчика и в каталоге исполнителей.

По словам руководителя проекта Сергея Бесшабашнова, за полгода после запуска тендерная площадка Workspace демонстрирует отличную динамику развития. «За этот период было организовано более 700 тендеров, посещаемость достигла 30 000 пользователей и более 220 000 просмотров в месяц. Сотням студий сервис уже помог найти своих клиентов, а клиентам партнеров на разработку и продвижение сайтов.

Мы считаем, что наша первоначальная цель — создание качественного и востребованного сервиса, — почти достигнута.

Настало время задуматься о монетизации. В наших среднесрочных планах сделать из проекта прибыльный и прозрачный бизнес и введение PRO-аккаунтов — лишь один из первых шагов в этом направлении».

Напомним, что Workspace.ru — это сервис для бесплатного проведения тендеров на digital-услуги. В данный момент площадка обладает наибольшей в Рунете базой исполнителей (более 12 000 компаний) и является основным местом проведения тендеров на мобильную и веб-разработку, SEO и контекстную рекламу.