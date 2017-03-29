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Как правильно выбрать дорогую и удобную мебель

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Фото © f6r6gnv6vnnmy-cdn-storage.azureedge.net

Ежегодно планка требований при выборе мебели у покупателя становится выше. Например, многие люди предпочитают приобретать сразу дорогой, но качественный гарнитур на кухню.

Аналогичное происходит с выбором спальник, стенок или диванов. Учитывая, что диваны призваны создавать в доме уютную обстановку, нередко выбор останавливается на премиум-моделях.

Помимо красивой приставки, такие предметы интерьера отличает внешний вид и качество. При разработке в учет берутся исключительно надежные и дорогостоящие материалы. Например, каркас создается на основе натуральной древесины ценных пород. Обивка диванов — либо из натуральной кожи, либо из дорогой ткани.

Практичность и удобство – еще одни главные требования к диванам премиум-уровня в магазине https://ergida.ru/premye-divany. Большинство моделей имеют трансформирующуюся конструкцию, поэтому легко превращаются по мере необходимости в кровать для гостей или в уютный уголок для отдыха или просмотра ТВ.

Наличие «тайных» возможностей – еще одно требование. Это специальные ящики и ниши для белья и прочего домашнего скарба, а также удобные подушки и пуфики, чтобы можно было растянуть ноги, расположившись во всю длину. Диваны премиум-уровня не могут стоить дешево. Однако вложенные деньги полностью компенсируются повышенным комфортом и уютом.

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Ежегодно планка требований при выборе мебели у покупателя становится выше. Например, многие люди предпочитают приобретать сразу дорогой, но качественный гарнитур на кухню.

 

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