Как оказаться в Монако

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Монако находится на юге Европы рядом с Францией. Туризм, банковский сектор, игорный бизнес, строительство недвижимости – основные отрасли процветающей экономики Монако. Это маленькое государство на берегу Средиземного моря облюбовали состоятельные люди со всего света, что объясняется многими причинами:
- прекрасный климат, географическое расположение в центре Европы;
- уважение частной собственности, личных свобод, высокий уровень личной безопасности, здравоохранения, образования для детей;
- элитный отдых на лазурном побережье;
- льготное налогообложение для резидентов страны;
- простые условия ведения бизнеса;
- банковское законодательство, гарантирующее высокий уровень конфиденциальности;
- льготные налоговые условия наследования и дарения недвижимости, капитала, прочих активов;
- высокий порог получения вида на жительство в Европе за недвижимость, что гарантирует приличных соседей по жилью.
Два этапа получения ВНЖ в Монако
ВНЖ в Монако требуется получить в случае, если вы намерены оставаться в этой стране на срок более трех месяцев, которые официально разрешены для всех. Перед началом процедуры соискания статуса ВНЖ в Монако следует купить или арендовать жилье в Монако, а также открыть депозит в одном из банков Монако в размере от 500 тысяч до 1 миллиона евро. Получение ВНЖ Монако займет от полугода до 8 месяцев.
Шаги по получению ВНЖ в Монако для граждан стран, не входящих в Европейскую экономическую зону:
- Обращение в консульство Франции в стране пребывания за долгосрочной визой в Монако. По соглашению между странами Франция представляет Монако и выдает визы для въезда в эту страну. Нужно предоставить в консульство перечень документов, на основании которых Монако примет решение о выдаче долгосрочной визы:
- заявление на выдачу визы, заполненное на французском языке, с фотографией;
- документы, подтверждающие самодостаточность претендента на ВНЖ в Монако. Нужно подтвердить наличие источника постоянного дохода в размере, достаточном для проживания в Монако – 3000 евро за взрослого, 1500 евро за ребенка в месяц плюс аренда жилья (если нет жилья в собственности);
- подтверждение наличия у заявителя депозита в Монако в размере 500 тысяч евро. Подтверждение может быть в виде справки от банка в Монако;
- договор аренды жилья в Монако или документы, подтверждающие владение недвижимостью;
- справка об отсутствии судимости;
- загранпаспорт.
Всю бюрократическую и организационную работу берут на себя официальные представители программы, адвокаты компании Мигронис.
- Визит в Монако, где в течение недели со дня прибытия следует подать заявление на ВНЖ. После подачи заявления с пакетом документов претенденту предстоит пройти собеседования и уплатить сбор за карту. После этого претенденту выдается карта резидента.
Вы получили ВНЖ в Монако
Имея ВНЖ в Монако, вы можете свободно посещать страны ЕС, Шенгена, а также в Швейцарию.
Карта резидента продлевается в течение десяти лет, важным условием ее продления является выполнение требования проживания в стране в течение 6 месяцев в году
После продления ВНЖ в течение десяти лет, вам предоставляется возможность получения постоянного вида на жительство или гражданства Монако. Княжество не признает двойного гражданства, для получения его паспорта придется расстаться с первым гражданством.
Монако находится на юге Европы рядом с Францией. Туризм, банковский сектор, игорный бизнес, строительство недвижимости – основные отрасли процветающей экономики Монако.