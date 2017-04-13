Как оказаться в Монако

Монако находится на юге Европы рядом с Францией. Туризм, банковский сектор, игорный бизнес, строительство недвижимости – основные отрасли процветающей экономики Монако. Это маленькое государство на берегу Средиземного моря облюбовали состоятельные люди со всего света, что объясняется многими причинами:

прекрасный климат, географическое расположение в центре Европы;

уважение частной собственности, личных свобод, высокий уровень личной безопасности, здравоохранения, образования для детей;

элитный отдых на лазурном побережье;

льготное налогообложение для резидентов страны;

простые условия ведения бизнеса;

банковское законодательство, гарантирующее высокий уровень конфиденциальности;

льготные налоговые условия наследования и дарения недвижимости, капитала, прочих активов;

высокий порог получения вида на жительство в Европе за недвижимость, что гарантирует приличных соседей по жилью.

Два этапа получения ВНЖ в Монако

ВНЖ в Монако требуется получить в случае, если вы намерены оставаться в этой стране на срок более трех месяцев, которые официально разрешены для всех. Перед началом процедуры соискания статуса ВНЖ в Монако следует купить или арендовать жилье в Монако, а также открыть депозит в одном из банков Монако в размере от 500 тысяч до 1 миллиона евро. Получение ВНЖ Монако займет от полугода до 8 месяцев.

Шаги по получению ВНЖ в Монако для граждан стран, не входящих в Европейскую экономическую зону:

Обращение в консульство Франции в стране пребывания за долгосрочной визой в Монако. По соглашению между странами Франция представляет Монако и выдает визы для въезда в эту страну. Нужно предоставить в консульство перечень документов, на основании которых Монако примет решение о выдаче долгосрочной визы:

заявление на выдачу визы, заполненное на французском языке, с фотографией;

документы, подтверждающие самодостаточность претендента на ВНЖ в Монако. Нужно подтвердить наличие источника постоянного дохода в размере, достаточном для проживания в Монако – 3000 евро за взрослого, 1500 евро за ребенка в месяц плюс аренда жилья (если нет жилья в собственности);

подтверждение наличия у заявителя депозита в Монако в размере 500 тысяч евро. Подтверждение может быть в виде справки от банка в Монако;

договор аренды жилья в Монако или документы, подтверждающие владение недвижимостью;

справка об отсутствии судимости;

загранпаспорт.

Всю бюрократическую и организационную работу берут на себя официальные представители программы, адвокаты компании Мигронис.

Визит в Монако, где в течение недели со дня прибытия следует подать заявление на ВНЖ. После подачи заявления с пакетом документов претенденту предстоит пройти собеседования и уплатить сбор за карту. После этого претенденту выдается карта резидента.

Вы получили ВНЖ в Монако

Имея ВНЖ в Монако, вы можете свободно посещать страны ЕС, Шенгена, а также в Швейцарию.

Карта резидента продлевается в течение десяти лет, важным условием ее продления является выполнение требования проживания в стране в течение 6 месяцев в году

После продления ВНЖ в течение десяти лет, вам предоставляется возможность получения постоянного вида на жительство или гражданства Монако. Княжество не признает двойного гражданства, для получения его паспорта придется расстаться с первым гражданством.