Слотомания — и бесплатный отдых, и хороший заработок

Кто-то называют игроманию заболеванием. Но разве можно считать увлечение «однорукими бандитами» преступлением? Тем более, когда играть можно без риска – исключительно на удовольствие с игровыми «фантиками»? Именно безопасные аппараты предлагает сайт «Слотомания», каждому посетителю.

Это первый крупнейший портал, на котором собраны всевозможные развлечения. Многие игры на Слотомании 777 (sloty.cc/slotomaniya) уже давно считались забытыми. Тем не менее, администрация игорного заведения постаралась сделать так, чтобы они вновь стали популярными. Помимо классических и ретро аппаратов на сайте имеются новые гаминаторы с трехмерной графикой.

Слотомания: хобби или работа?

Большинство посетителей игорных заведений считают автоматы средством для отдыха. Действительно, они дают возможность расслабиться, словить адреналин. Но есть те, кто играючи зарабатывает. Причем, как показывает практика, можно получать очень неплохие деньги за свое везение. Например, на Fruits and Sevens можно увеличить выигрыш в 200 раз.

Это классический игровой автомат, который наверняка узнают многие профессиональные гемблеры. Он представляет собой 5-барабанный аппарат, в котором главными символами являются фрукты и символы удачи – «777». Минимальные ставки на 5 игровых линий – 0,05 кредитов, а максимальный выигрыш – десятка.

Таким образом, если удача улыбнется и вам удастся собрать линейку из семерок, тогда вы можете получить серьезные деньги. Попробуйте сыграть на http://sloty.cc/fruits-and-sevens бесплатно. Есть игровые автоматы, где суммы выигрышей гораздо выше. Например, «Crazy Monkey» или «Book of Ra». На этих одноруких бандитах размер призовых огромен – сотни тысяч.

Как играть на деньги?

Вопрос перехода с бесплатного режима на реальные ставки – вопрос времени. Большинство новичков в виртуальных казино приступают к штурму миллионов уже через пару недель после тренировок на демо-аппаратах. Неудивительно, ведь желание каждого геймера – стать победителем. Чтобы играть с реальными ставками придется зарегистрироваться.

Только после этого шага можно рассчитывать на полноценный доступ и участие в игорном клубе «Слотомания». Например, помимо автоматов игрок получает право играть в турнирах, испытывать удачу в лотерее. А любая победа в казино-онлайн всегда приносит прибыль, которую можно вывести на личный счет через личный кабинет в игорном заведении.