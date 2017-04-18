Ставропольцы останутся без горячей воды

Основная теплоснабжающая организация Ставрополя АО «Теплосеть» опубликовала график отключения горячего водоснабжения для испытаний и ремонта тепловых сетей на летний период.

Первые работы на тепловых сетях и источниках тепловой энергии города начнутся уже 18 апреля, сообщает 1777.ru.

Ремонтно-профилактические работы по одному адресу составляют 14 дней. В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, их диагностика, ремонт и перекладка тепловых сетей. Кроме того, специалисты ведут замену и реконструкцию оборудования центральных тепловых пунктов.

АО «Теплосеть» Ставрополя снабжает теплом более 3500 объектов, в том числе 1742 жилых дома, 219 учреждений здравоохранения, 241 учреждение образования.

Прямая ссылка на график: http://news.1777.ru/img/perechen20170403.pdf