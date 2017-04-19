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Лучшие шины для грузовой машины

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Фото © tir-shina.com.ua

К выбору шин для грузовых машин относиться следует с еще большим вниманием, нежели для легковых. Ошибочный выбор может повлечь неприятности: ДТП, непредвиденная поломка, перерасход топлива. Увы, даже опытные водители фур не всегда верно подходят к процессу выбора покрышек.

Считать, что самое дорогое – де-факто лучшее, неправильно! Посетив сайт Tir-shina.com.ua, вы увидите большой выбор резины для грузового транспорта. Самое важное, что в ассортименте только оригинальные покрышки мировых брендов. Лидерами среди поставщиков шин для грузовых машин являются “Goodyear”, “Michelin”, “Continental”.

Покрышки для тяжелого транспорта отличаются повышенной прочностью. Это связано с высоким риском износа. Выбор шин диктуется рядом критериев. Например, грузоподъемность автомобиля. Влияние на выбор оказывает климат, в которой используются шины. Значение имеет рисунок протектора, тип дорожного покрытия.

Не стоит забывать про сезонность. Как в случае с легковыми автомобилями, шины для грузовых машин необходимо “переобувать” своевременно. От качества сцепки покрышек с дорогой, зачастую зависит вопрос безопасности. При затруднениях с выбором консультируйтесь со специалистом. Он поможет подобрать идеальные шины для вашего грузовика.

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К выбору шин для грузовых машин относиться следует с еще большим вниманием, нежели для легковых. Ошибочный выбор может повлечь неприятности: ДТП, непредвиденная поломка, перерасход топлива.

 

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