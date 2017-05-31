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Оцинкованный профлист: всё, что вы хотели знать

Опубликовано , 70 просмотров
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Фото © IF

Оцинкованный профлист (профнастил) не подвержен коррозии, однако его нельзя окрашивать обычными красками. Сегодня для того, чтобы придать таким профлистам тот или иной цвет, используются полимерные покрытия.

Где можно применять оцинкованные профлисты?

С помощью данных металлоизделий можно решить множество задач.

  • Из профлистов делают ограждения, как временные так, и постоянные. Например, забор из профнастила можно увидеть вокруг стройплощадок. А возле многих коттеджей и частных домов нередко вырастают и постоянные заборы из профнастила с оцинковкой. Совсем не удивительно, что такие заборы пользуются спросом, особенно если учесть относительную дешевизну материала.
  • Для возведения временных объектов профлист с оцинковкой также подойдёт. Речь идёт, например, о создании гаражей, киосков, навесов и т. д.
  • С помощью кровельного оцинкованного профнастила можно накрыть крышу большого по площади промышленного объекта, крупного цеха и т. п.
  • Оцинкованный профлист также можно рассматривать как вариант для отделки стен, причём как внутренней, так и внешней.
  • В качестве плит перекрытия при возведении каркасно-монолитных зданий использовать оцинкованные профлисты тоже актуально. Однако подойдут здесь только те изделия, которые обладают повышенной жёсткостью и хорошей несущей способностью. Например, для описываемых целей может быть уместен оцинкованный профнастил, высота волны которого 75 миллиметров и более.

От чего зависит цена оцинкованного профлиста?

На цену здесь влияют следующие параметры:

  • толщина листа и слоя цинка;
  • высота волны;

Причём ширина профлиста имеет своеобразную обратную зависимость от размеров волны. То есть чем волна выше, тем ширина листа меньше. При этом конфигурация волны профлиста одного производителя может отличаться от конфигурации профлиста другого производителя, так как и сами профилегибочные станки бывают разными.

Длина профлиста, по сути, определяется желаниями потребителя. Для транспортировки и монтажа, лучше, если длина одного листа профнастила не будет превышать 120 сантиметров. А минимальная длина оцинкованного профлиста может равняться, допустим, 20 сантиметрам, делать листы меньше нет смысла. Нетрудно заметить, что размеры профлистов сегодня традиционно кратны 5 сантиметрам.

Наша компания готова предоставить каждому желающему оцинкованный профлист с современным полимерными покрытием. Количества, объёмы, цвета, фактура, тип (профлист может быть стеновым, заборным, кровельным и т. д.) не имеют значения — заказ в любом случае будет выполнен. В помощь потенциальному покупателю – подробный каталог, содержащий все эти профильные изделия. Проконсультироваться по любому из них и сделать заказ можно по телефону, указанному в шапке сайта.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/true/90150.html

IF

Оцинкованный профлист (профнастил) не подвержен коррозии, однако его нельзя окрашивать обычными красками.

 

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