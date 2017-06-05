Где в Крыму купить керамогранит и сколько это стоит

Керамогранит – материал, который используется уже около сотни лет. И этого времени оказалось вполне достаточно, чтобы оценить все его качества. Внешне керамогранит схож с обычной плиткой, но технически превосходит все аналоги. Ныне керамогранит в Крыму стал доступнее в цене, выбор разнообразнее.

Первое, что ценят заказчики и покупатели материала – высокую прочность, устойчивость к истиранию поверхности. Даже спустя сотню лет ваши внуки будут смотреть на керамогранитный пол или стену с восхищением. Секрет в особом рецепте. Например, керамогранит под дерево изготавливается из глин высокого качества, молотой горной породы и минеральных красок.

Конечно же, фирмы, занимающиеся производством материала, держат все рецепты в тайне. Процесс весьма трудоемкий, отсюда стоимость, которая выше обычной цены керамической плитки. Впрочем, затраты на покупку себя полностью оправдывают. Отделка керамогранитом гарантирует качество и роскошный внешний вид.

Качественно подобранная плитка настенная и напольная создаст теплую и уютную атмосферу в доме. Отметим, что ее также приобретают для отделки административных и офисных учреждений. Плитка неприхотлива к условиям в помещении. Например, легко выдерживает температурные амплитуды, не поглощает влагу и в крымском климате чувствует себя комфортно.