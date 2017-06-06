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«Отличительной особенностью брокера является наличие лицензий и сертификатов. Это гарантия безопасности вкладов, честности компании и финансовой прозрачности ее деятельности. Вклады и депозиты на счетах трейдеров полностью застрахованы на сумму в 15000 евро. Еврокомиссия по ценным бумагам полностью контролирует деятельность международной компании», — делится своим мнением эксперт в области трейдинга Роман Попов.

Входной депозит составляет от 10 тыс. рублей. Сумма немалая, однако при правильном и грамотном подходе быстро окупается. Не знаете о Форекс и трейдинге ничего? 24Option научит вас управлять финансами и инвестировать их с умом.

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Торговля ведется через Meta Trader 4. На сегодня это наиболее популярная и востребованная программа. Она позволяет заниматься профессиональным трейдингом, извлекая максимум прибыли, без сбоев. Все еще сомневаетесь, что сможете осилить торговлю? Тогда начинайте это делать бесплатно на демо-тренажере, и вы увидите, что зарабатывать деньги – несложно!