Безопасность в интернете — это SSL

Безопасность в Интернете должна быть в приоритете. Особенно, если вы являетесь продавцом онлайн или предлагаете ряд услуг через регистрацию аккаунтов.

В Сети огромное количество мошенников, которые охотятся за базой данных ваших клиентов, за номерами карточек и банковских счетов. Не стоит рисковать собственным бизнесом и репутацией.

Самые надежные способы защиты предлагает магазин FirstSSL, предлагающий SSL-сертификаты. Это криптографический шифр-канал, по которому осуществляется передача данных между вашим сайтом и клиентами. Взломать канал не сможет ни один хакер без специального ключа, который хранится исключительно у владельца.

Подобные методы защиты актуальны для самых разных сайтов. В первую очередь – центры по приему онлайн-платежей, онлайн-банкинг, интернет-магазины и пр.

Также такое средство безопасности рекомендуется устанавливать в соцсети, на сайты корпоративные и информационные, где ведется регистрация пользователей.

Чтобы установить защиту необходимо приобрести SSL сертификат, который продается недорого. Существует несколько тарифных линеек с разным уровнем защиты. Однако любой из них – вполне доступен по ценам. Не стоит экономить на безопасности своего сайта и клиентов.

Наличие подобного сертификата вызывает уважение и доверие потенциальных клиентов.