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Установка пластиковых окон? Даже не обсуждается!

Опубликовано , 25 просмотров
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Фото © balkonov-orenburg.ru

Любой ремонт обязательно предусматривает замену старых и ветхих деревянных рам на новые металлопластиковые. Если раньше это казалось маловероятным из-за высоких цен, то сегодня стоимость создания и монтажа окон ПВХ вполне приемлемая и доступная каждому.

Предпочтение в пользу пластиковых окон объясняется желанием создать герметичную обстановку. Они сокращают в разы теплопотери, позволяя сохранять в доме тепло на зимний сезон. Сохраняется, соответственно, семейный бюджет от лишних затрат. По заявлениям изготовителей, ПВХ окна безопасны, экологичны.

Для жителей многоквартирных домов такие окна являются также отличной защитой от шумов и звуков извне.

Высокая шумоизоляция позволяет установить в помещении максимально уютные и комфортные условия. Пластиковые окна недорого можно заказать с любым количеством стеклопакетов, а также любой формы.

Оконная конструкция по немецкой технологии (Rehau, KBE) имеет более прочную структуру. Поэтому может прослужить десятилетия без потери качества. Современное производство позволяет получить окна с имитацией под натуральное дерево, с откидными/распашными механизмами на усмотрение заказчика.

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http://balkonov-orenburg.ru/img/price-window/price-window-2.jpg

Любой ремонт обязательно предусматривает замену старых и ветхих деревянных рам на новые металлопластиковые.

 

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