Новая квартира ждёт новых хозяев

Интерес к недвижимости всегда высок, даже в кризисные годы. Это хорошая инвестиция накоплений плюс приятная возможность сменить обстановку и поселиться в жилье более высокого ранга. На стоимость квадратных метров влияют разные факторы: положение объекта, новизна строения, развитость инфраструктуры.

В последние годы квартиры новостройки от застройщика в Тюмени стали выходить на первые места по уровню спроса. Это объясняется простым желанием заселиться в новое жилье, которое, как правило, возводится либо в центральных районах, либо в красивых и уютных пригородных кварталах. Еще одно достоинство такого жилья – свободная планировка.

Каждый покупатель может самостоятельно выбрать уже готовый план-проект или видоизменить имеющийся.

Таким образом, создается широкое поле для полета дизайнерской фантазии. Все квартиры от застройщиков – это еще и выгодное вложение. Нет тех наценок, которые создают риелторы и посредники в сделках.

В некоторых случаях у покупателя появляется возможность самостоятельно договориться с застройщиком, получив существенную скидку или рассрочку.

Приобретая квартиры в новостройках на этапе начала или завершения строительства, также можно получить существенный дисконт. Поэтому интерес к первичному жилью не только не падает, но показывает уверенный рост.