Помогите с теплотехникой

Теплотехника – раздел физики. Данный предмет является обязательной дисциплиной в ВУЗах для специалистов, которые готовятся к работе на различных предприятиях энергетического сектора. Но необходимо отметить, что без глубоких познаний предмета крайне сложно сдавать по нему экзамены, писать курсовые и решать задачи.

Тем временем, решение задач по теплотехнике – то, с чем студенту придется сталкиваться каждую неделю неоднократно. Чтобы закрепить знания студентов преподаватели нередко проводят подобные испытания. Однако, задачи, как правило, берутся не из новых учебников, а из старых сборников. Найти решения на них в Интернете практически невозможно.

Тем временем, от ответа у студента зачастую зависит годовая оценка или отметка, которая идет в зачетную книжку. Стоит ли рисковать?

Проще поручить решение задач, связанных с теплотехникой профессиональному преподавателю со стажем. По Интернету такие услуги предоставляются многими, но не каждый сможет предоставить решение и объяснить его.

Такой подход позволяет не только проверить себя, но и получить мини-объяснение, которое позволяет усвоить тему самостоятельно. Формат работы выглядит следующим образом. Вы отсылаете задачу и, если преподаватель сможет ее решить, то извещает вас об этом. Вы производите оплату и получаете решение задачи.