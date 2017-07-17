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Сервер в облаках — это не мечты

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Фото © cdn2.crystals.ru

Облачные технологии – очередной этап развития IT-сферы. Сегодня многие компании переходят на подобные сервисы, оптимизируя свою работу. Это удобно, ведь вы получаете доступ к сайту, к файлам или к реестрам дистанционно, с любого устройства. В последние годы стало популярным заказывать тариф облачного vps сервера веб-мастерами.

Это современные виды серверов, позволяющие владельца решать простые и сложные задачи в огромных масштабах. В первую очередь, подобные сервисы будут полезны владельцам корпоративных сайтов, а также веб-ресурсов с огромной базой данных и большим потоком посетителей – с высоким трафиком.

Преимуществом подобного веб хостинга является возможность самостоятельно менять конфигурацию своего сервера, устанавливать на него собственное ПО. Как отмечается экспертами, на текущий день – это самая отказоустойчивая платформа. Иными словами, риск потерять данные в случае DDoS атак невозможен.

У облачных серверов также быстрая внешняя сеть, ее скорость достигает 1 Гб/сек. Автоматические регуляторы нагрузки позволяют обойти сложности, связанные с перегрузкой серверов. Нередко крупные проекты испытывают подобные проблемы в виду большого потока посетителей — на облачном хостинге подобные сбои исключены.

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Облачные технологии – очередной этап развития IT-сферы. Сегодня многие компании переходят на подобные сервисы, оптимизируя свою работу.

 

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