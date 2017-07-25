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Румяна-корректоры вместо скальпеля хирурга

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Фото © mycharm.ru

Увы, природа не каждого человека одарила идеальной кожей лица. Отсюда у многих комплексы, попытки перекроить лицо с помощью пластического хирурга.

Тем временем, решить проблему можно не инвазивно — а с помощью простых румян-корректоров. В косметологии сегодня они пользуются огромной популярностью.

Во многом, конечно, благодаря доступным расценкам. Например, сухие румяна можно приобрести на colourmania.ru/magazin/folder/rumyana-sukhiye-korrektory, подобрав идеальный оттенок для кожи. Они напоминают пудру, но ложатся на кожу лица идеально ровно, создавая естественный оттенок.

Бытует мнение, что румянами пользуются только женщины. Вы заблуждаетесь.

Достаточно взглянуть на многих мужчин – звезд эстрады. Неужели вы думаете, что все они поголовно имеют идеальную кожу, с идеальным тоном лица? Нет, конечно. Многие используют качественную косметику для визажа.

Наносить сухие румяна очень легко, достаточно иметь специальную кисточку. Если не знаете, какой цвет румян вам подойдет точно, то попробуйте взять набор, где присутствует сразу несколько оттенков. Вы можете перемешивать их, создавая бронзовый оттенок или легкий загар.

Помните: в вашей косметичке сухие румяна будут не лишними.

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http://www.mycharm.ru/pics/19022014/blush1.jpg

Увы, природа не каждого человека одарила идеальной кожей лица. Отсюда у многих комплексы, попытки перекроить лицо с помощью пластического хирурга.

 

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