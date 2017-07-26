Отзывы TopSuperstar.info лохотрон или нет

Если находишься в поиске подработки, интересует непостоянная работа с хорошей зарплатой, то попробуй себя в мире шоу-бизнеса. Там постоянно требуются различные типажи, продакшн-компании платят приличные деньги за качественные человеческие ресурсы.

Но чтоб попасть на работу в ТВ-шоу, на съёмки рекламы или показы, то сначала следует зарегистрироваться в базе кастинг агентства Top SuperStar. отзывы и ссылка на сайт здесь topsuperstar.info).

Пройти регистрацию легко. Предоставляете свои профессиональные студийные фото (снэпы), заполняете анкету, указав все Ваши умения и опыт, описав себя как самого прекрасного человека и ответственно работника. Те, кто действительно хочет получить работу, ещё записывают видео-визитку. Видео-визитка очень сэкономит и Ваше время, и работодателя.

Посты и отзывы о Топ супер стар уверяют, что менее 50 долларов за непыльную кратковременную работёнку Вы не получите. Есть также варианты постоянной работы по контракту на несколько лет. Но это уже смотрите, кому что нужно.

Также могут работать и несовершеннолетние, конечно, с письменного разрешения родителей. Так что это отличный вариант для первой работы.

Одним словом, если захотеть, то работу можно всегда найти. И постоянную, и временную, если, например, Вы студент, и всё ещё грызёте гранит науки, но ещё хочется деньжат на новый вещички, минералочку или путешествия.

А работа в шоу-бизнесе, это не только деньги, но ещё и впечатления и классный опыт. И на сегодняшний день, реально шанс есть у всех. И кто знает, может, в итоге это окажется Вашим призванием. Требуются и телеведущие, и модели на выставку, и танцоры, и фотомодели для наружки или буклетов. Фронт работ, где можно себя применить — огромен. Намного лучше, чем идти работать официантом.

Дерзайте, не тормозите, не ищите отговорки. Новые шоу проекты появляются ежедневно. Ничего не изменилось с давних времён, всем людям нужно хлеба и зрелищ. И вот на этом самом зрелище можно заработать себе на хлеб, став не тем, кто смотрит, а тем — кто показывает.