Выбирайте услуги профессионального маркетолога для успешного продвижения продукта

Современный маркетолог Павел Геннадьевич Крымов, с которым хотят сотрудничать многие потенциальные партнеры, рассказал на своем сайте об основных моментах работы с ним, а также своих мыслях по поводу криптовалют. Данная информация является бесценной, поскольку позволит сэкономить время как потенциальным партнерам, так и самому Крымову.

Среди основных направлений сотрудничества маркетолог видит крупные проекты в темах, которые непосредственно связаны с криптовалютами, а также с ICO. Также Павел рассматривает сотрудничество с партнерами, в котором он будет выступать в качестве консультанта, при условии, что партнер уже имеет сформированный штат сотрудников для продвижения своего продукта на рынке. Задачей маркетолога в данном случае является разработка плана продвижения и предоставление необходимых контактов партнеру. Интересными для Крымова также являются СРА-сети, киберспорт, финтех, видеоблоги. Форекс, бинарные опционы, кредитование, а также проекты, связанные с вкладами под проценты – это те направления, которые маркетолог не рассматривает для потенциального сотрудничества.

В своей работе Павел Геннадьевич Крымов видит четкое распределение обязанностей: его партнер предоставляет товар и формирует персональный бюджет на мероприятие по его продвижению, а он – занимается продвижением предоставленного продукта. Оплата работы маркетолога полностью зависит от результатов продвижения. В темах, связанных с проведением ICO, она может быть токенами.

В начале сотрудничества каждый потенциальный партнер Крымова заполняет специальную форму на его сайте.

Из статьи http://krymovpavel.com/мысли-о-криптовалютах/ Крымова, тема криптовалют давно вызывала интерес у него, но действительно по существу он занялся ней только год спустя. Этому способствовали некоторые факторы, а именно врожденная любознательность, работа в интернет-маркетинге, которая предполагает постоянный поиск информации, а также заказ, который предполагал сопровождение крупного проекта из сферы криптовалют.

Так, Крымов утверждает, что: