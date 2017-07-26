Газеты и интернет
Радио
17°C, слегка облачно
Войти на сайт

Выбирайте услуги профессионального маркетолога для успешного продвижения продукта

Опубликовано , 23 просмотра
На правах рекламы

Последние новости:

Фото © forbes.kz

Современный маркетолог Павел Геннадьевич Крымов, с которым хотят сотрудничать многие потенциальные партнеры, рассказал на своем сайте об основных моментах работы с ним, а также своих мыслях по поводу криптовалют. Данная информация является бесценной, поскольку позволит сэкономить время как потенциальным партнерам, так и самому Крымову.

Среди основных направлений сотрудничества маркетолог видит крупные проекты в темах, которые непосредственно связаны с криптовалютами, а также с ICO. Также Павел рассматривает сотрудничество с партнерами, в котором он будет выступать в качестве консультанта, при условии, что партнер уже имеет сформированный штат сотрудников для продвижения своего продукта на рынке. Задачей маркетолога в данном случае является разработка плана продвижения и предоставление необходимых контактов партнеру. Интересными для Крымова также являются СРА-сети, киберспорт, финтех, видеоблоги. Форекс, бинарные опционы, кредитование, а также проекты, связанные с вкладами под проценты – это те направления, которые маркетолог не рассматривает для потенциального сотрудничества.

В своей работе Павел Геннадьевич Крымов видит четкое распределение обязанностей: его партнер предоставляет товар и формирует персональный бюджет на мероприятие по его продвижению, а он – занимается продвижением предоставленного продукта. Оплата работы маркетолога полностью зависит от результатов продвижения. В темах, связанных с проведением ICO, она может быть токенами.

В начале сотрудничества каждый потенциальный партнер Крымова заполняет специальную форму на его сайте.

Из статьи http://krymovpavel.com/мысли-о-криптовалютах/ Крымова, тема криптовалют давно вызывала интерес у него, но действительно по существу он занялся ней только год спустя. Этому способствовали некоторые факторы, а именно врожденная любознательность, работа в интернет-маркетинге, которая предполагает постоянный поиск информации, а также заказ, который предполагал сопровождение крупного проекта из сферы криптовалют.

Так, Крымов утверждает, что:

  • в течение последующих 5-10 лет криптовалюты будут очень популярны и востребованы. Также ожидается их взрывной вертикальный рост, который будет спровоцирован инвестиционной привлекательностью криптовалют;
  • технология блокчейнч открывает новые возможности и области применения. Проекты, которые будут разработаны на ее основе, станут толчком для кардинального изменения существующего рынка в дальнейшем;
  • криптовалюты – это привлекательный актив для инвестиций, в работе с которым следует учитывать все тонкости и нюансы. Вскоре на рынке ожидается приход больших инвестиционных денег, которые и поднимут рынок криптовалют, а также поспособствуют росту курса биткоина к концу 2017 года до 3000 долларов.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/true/91032.html

https://forbes.kz/img/articles/f8788f3554de75deb41aa9a5f4763044-big.JPG

Современный маркетолог Павел Геннадьевич Крымов, с которым хотят сотрудничать многие потенциальные партнеры, рассказал на своем сайте об основных моментах работы с ним, а также своих мыслях по поводу криптовалют.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

В Кузбассе суд на 90 суток приостановил работу шахты, где погиб горняк

Сибдепо
Сибдепо

В администрации Кемерова закрыли отдел защиты прав потребителей

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Два кузбасских грибника задохнулись, упав в яму

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Полиция Новокузнецка ищет наркоторговца, который не приходит в суд

Российская газета
Российская газета

В Кузбассе два грибника отравились метаном в лесу

VSЁ42
VSЁ42

В Кузбассе полицейские изъяли у пьющей матери двоих детей

На правах рекламы

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить