Жизнь под теплым одеялом

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Учеными подсчитана оптимальная температура внутри помещения для ночного сна. Установлено, что чем холоднее воздух в спальне, тем лучше человек высыпается. Рекомендуемое температура воздуха составляет 14 — 16 градусов. В городских квартирах ее достигнуть достаточно сложно: дома хорошо сохраняют тепло, а в демисезонный и зимний период жилище прогреваются за счёт батарей центрального отопления.
Одеяло полезно для здоровья
Врачи рекомендуют спать с открытыми окнами. Это способствует хорошей вентиляции воздуха, выходу углекислого газа и поступлению кислорода. Для того, чтобы человеку было комфортно, необходимо при свежем воздухе в спальне обеспечить сохранение тепла тела. Для этого используется одеяло.
Идеально, если в пространстве между одеялом и кроватью поддерживается естественная температура тела человека. С такой задачей состоянию исправиться в любое тёплое одеяло. Появившиеся в последние годы искусственные аналоги и, конечно, гораздо дешевле, но они имеют один основной минус — воздух не пропускается. На практике это означает повышенную влажность вокруг тела человека. Она оседает на коже в виде капель пота и закупоривает дыхание клеток через кожу. Это приводит к перегреву человека, и он утром просыпается невыспавшимся.
Какое одеяло лучше выбрать?
При выборе одеяла отдавайте предпочтение натуральным материалам. Этим отличаются шуйские одеяла, представленные на сайте официального реализатора http://шуйские.рф/odeyala/шерстяные_одеяла/.
В прошлом году Шуйская мануфактура, выпускающая отечественные одеяла высокого качества, отметила 100-летний юбилей. Интересно, что ее история началась с создания сукна для шинели и шерстяных шляп. Уже в сороковые годы технологии позволили к хлопчатобумажной основе добавлять книги овечьей или верблюжьей шерсти. Хорошо сберегающие тепло и способствующие воздухообмену шуйские портянки и одеяла использовались большинством солдат Красной Армии.
Научные экспедиции в Арктике брали с собой тёплые шуйские одеяла с добавлением овечьей и собачьей шерсти. Сегодня фабрика выпускает до 1000 штук различных видов и теплоты одеял. Интерес со стороны зарубежных покупателей к шуйским одеялом стабилен, продукция значительном количестве поступает и на экспорт. Популярность русским одеялом обеспечивают:
- использование только натуральных нитей.
- качественная плотная основа, которая не вытирается со временем
- применение хлопка для верха одеял
- широкий модельный ряд
- большой выбор изделий, отличающихся по размерам.
Покупателям важно знать, что внутри верблюжьих одеял содержится ланолин, имеющий естественный антибактериальные свойства. Накопление внутри одеяла пыли — это неизбежный процесс. Однако, одеяла, созданные из натуральной шерсти, препятствуют развитию пылевого клеща.
Учеными подсчитана оптимальная температура внутри помещения для ночного сна. Установлено, что чем холоднее воздух в спальне, тем лучше человек высыпается. Рекомендуемое температура воздуха составляет 14 — 16 градусов.