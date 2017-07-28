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Жизнь под теплым одеялом

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Фото © telegraf.com.ua

Учеными подсчитана оптимальная температура внутри помещения для ночного сна. Установлено, что чем холоднее воздух в спальне, тем лучше человек высыпается. Рекомендуемое температура воздуха составляет 14 — 16 градусов. В городских квартирах ее достигнуть достаточно сложно: дома хорошо сохраняют тепло, а в демисезонный и зимний период жилище прогреваются за счёт батарей центрального отопления.

Одеяло полезно для здоровья

Врачи рекомендуют спать с открытыми окнами. Это способствует хорошей вентиляции воздуха, выходу углекислого газа и поступлению кислорода. Для того, чтобы человеку было комфортно, необходимо при свежем воздухе в спальне обеспечить сохранение тепла тела. Для этого используется одеяло.

Идеально, если в пространстве между одеялом и кроватью поддерживается естественная температура тела человека. С такой задачей состоянию исправиться в любое тёплое одеяло. Появившиеся в последние годы искусственные аналоги и, конечно, гораздо дешевле, но они имеют один основной минус — воздух не пропускается. На практике это означает повышенную влажность вокруг тела человека. Она оседает на коже в виде капель пота и закупоривает дыхание клеток через кожу. Это приводит к перегреву человека, и он утром просыпается невыспавшимся.

Какое одеяло лучше выбрать?

При выборе одеяла отдавайте предпочтение натуральным материалам. Этим отличаются шуйские одеяла, представленные на сайте официального реализатора http://шуйские.рф/odeyala/шерстяные_одеяла/.

В прошлом году Шуйская мануфактура, выпускающая отечественные одеяла высокого качества, отметила 100-летний юбилей. Интересно, что ее история началась с создания сукна для шинели и шерстяных шляп. Уже в сороковые годы технологии позволили к хлопчатобумажной основе добавлять книги овечьей или верблюжьей шерсти. Хорошо сберегающие тепло и способствующие воздухообмену шуйские портянки и одеяла использовались большинством солдат Красной Армии.

Научные экспедиции в Арктике брали с собой тёплые шуйские одеяла с добавлением овечьей и собачьей шерсти. Сегодня фабрика выпускает до 1000 штук различных видов и теплоты одеял. Интерес со стороны зарубежных покупателей к шуйским одеялом стабилен, продукция значительном количестве поступает и на экспорт. Популярность русским одеялом обеспечивают:

  • использование только натуральных нитей.
  • качественная плотная основа, которая не вытирается со временем
  • применение хлопка для верха одеял
  • широкий модельный ряд
  • большой выбор изделий, отличающихся по размерам.

Покупателям важно знать, что внутри верблюжьих одеял содержится ланолин, имеющий естественный антибактериальные свойства. Накопление внутри одеяла пыли — это неизбежный процесс. Однако, одеяла, созданные из натуральной шерсти, препятствуют развитию пылевого клеща.

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http://telegraf.com.ua/files/2016/02/6c6c0511f0cc3c680c4c89ac77ed7e43.jpg

Учеными подсчитана оптимальная температура внутри помещения для ночного сна. Установлено, что чем холоднее воздух в спальне, тем лучше человек высыпается. Рекомендуемое температура воздуха составляет 14 — 16 градусов.

 

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