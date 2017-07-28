Жизнь под теплым одеялом

Учеными подсчитана оптимальная температура внутри помещения для ночного сна. Установлено, что чем холоднее воздух в спальне, тем лучше человек высыпается. Рекомендуемое температура воздуха составляет 14 — 16 градусов. В городских квартирах ее достигнуть достаточно сложно: дома хорошо сохраняют тепло, а в демисезонный и зимний период жилище прогреваются за счёт батарей центрального отопления.

Одеяло полезно для здоровья

Врачи рекомендуют спать с открытыми окнами. Это способствует хорошей вентиляции воздуха, выходу углекислого газа и поступлению кислорода. Для того, чтобы человеку было комфортно, необходимо при свежем воздухе в спальне обеспечить сохранение тепла тела. Для этого используется одеяло.

Идеально, если в пространстве между одеялом и кроватью поддерживается естественная температура тела человека. С такой задачей состоянию исправиться в любое тёплое одеяло. Появившиеся в последние годы искусственные аналоги и, конечно, гораздо дешевле, но они имеют один основной минус — воздух не пропускается. На практике это означает повышенную влажность вокруг тела человека. Она оседает на коже в виде капель пота и закупоривает дыхание клеток через кожу. Это приводит к перегреву человека, и он утром просыпается невыспавшимся.

Какое одеяло лучше выбрать?

При выборе одеяла отдавайте предпочтение натуральным материалам. Этим отличаются шуйские одеяла, представленные на сайте официального реализатора http://шуйские.рф/odeyala/шерстяные_одеяла/.

В прошлом году Шуйская мануфактура, выпускающая отечественные одеяла высокого качества, отметила 100-летний юбилей. Интересно, что ее история началась с создания сукна для шинели и шерстяных шляп. Уже в сороковые годы технологии позволили к хлопчатобумажной основе добавлять книги овечьей или верблюжьей шерсти. Хорошо сберегающие тепло и способствующие воздухообмену шуйские портянки и одеяла использовались большинством солдат Красной Армии.

Научные экспедиции в Арктике брали с собой тёплые шуйские одеяла с добавлением овечьей и собачьей шерсти. Сегодня фабрика выпускает до 1000 штук различных видов и теплоты одеял. Интерес со стороны зарубежных покупателей к шуйским одеялом стабилен, продукция значительном количестве поступает и на экспорт. Популярность русским одеялом обеспечивают:

использование только натуральных нитей.

качественная плотная основа, которая не вытирается со временем

применение хлопка для верха одеял

широкий модельный ряд

большой выбор изделий, отличающихся по размерам.

Покупателям важно знать, что внутри верблюжьих одеял содержится ланолин, имеющий естественный антибактериальные свойства. Накопление внутри одеяла пыли — это неизбежный процесс. Однако, одеяла, созданные из натуральной шерсти, препятствуют развитию пылевого клеща.