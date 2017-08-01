Карт-бланш в покере

Покер – это популярнейший вид карточной игры, который доступен современным игрокам в режиме онлайн. Играть можно на деньги или на виртуальные фишки. Одним из терминов, используемых в покере, является карт-бланш. Остановимся на нем подробнее.

В большинстве информационных источников карт-бланшу дают следующее определение: полная свобода действий. Но в покере игра ведется против других участников, целью которых является победа. Поэтому игроки не будут давать свободы действий, а цель каждого сводится к получению наиболее значимой комбинации карт. Если игроков интересует подробное описание выигрышных тактик и стратегий, то сайт pokerinrussia.ru позволит получить максимальный объем информации. Кроме обучающего материала, игроки смогут ознакомиться с новостями, обзорами покер-румов, акционными предложениями.

Формируя комбинацию карт, участник игры должен принимать во внимание множество критериев:

игровой стиль оппонентов;

поведение игроков;

постфлоп;

собственную комбинацию.

В этом заключается достоинство и огромный минус покера – игрок не уверен в своих силах, ведь не знает, какими картами обладают другие участники. Поэтому ни одно решение не может гарантировать стопроцентный результат. Остается только предполагать, какими комбинациями обладают другие игроки. На основании опыта, интуиции и логики игрок может создавать собственную тактику дальнейших действий.

В то же время, есть комбинация, гарантирующая карт-бланш. Безусловно, это роял-флеш – идеальная комбинация, обеспечивающая полную свободу действий. Указанное сочетание карт является самым сильным, но, как демонстрирует практика, собрать его на флопе практически нереально.

Свобода действий: играть нужно осторожно

Имея на руках карт-бланш, можно делать практически все что угодно. Дальнейшая тактика игры может быть пассивной или агрессивной. Но специалисты подчеркивают: если игроку удалось получить вначале игры роял-флеш, то не стоит отпугивать соперников сильным рейзингом. Такая тактика, скорее всего, спугнет профессионалов, и получить щедрый куш не удастся.

Поведение игрока при полной свободе действий должно оставаться привычным. На самом деле, чтобы выиграть много денег, имея на руках карт-бланш, необходимо не только терпение и профессионализм, но и удачное стечение обстоятельств. Практика покера демонстрирует, что выигрыши в таких случаях не впечатляют огромными суммами.