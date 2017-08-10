Хорошего здоровья вашим лимфоузлам

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Лимфаденопатией называют состояние увеличенных лимфатических узлов. Врачи в подобных случаях подозревают наличие серьезных заболеваний, которые прогрессируют в организме. Например, при онкологических недугах. Это заболевание диагностируют в разных частях тела. Установить точно диагноз можно после сложных анализов.
Причина увеличения лимфоузлов – различные факторы. Чаще – это воспалительные и инфекционные процессы, сывороточная болезнь от некоторых лекарственных препаратов. Причиной увеличения лимфоузлов могут стать травмы. У детей встречается лимфаденопатия брюшной полости.
Для точного диагностирования недуга обычно используют различные исследования и лабораторные анализы. В частности, пациенту предлагают сдать пробы на онкомаркеры, пройти рентгенографию и пр. Более точный способ определения недуга выбирает наблюдающий врач в зависимости от симптоматики.
Предупредить заболевание, прибегая к каким-либо профилактическим мерам, невозможно. Лечение лимфаденопатии осуществляется индивидуально. Все зависит от состояния больного, его личного самочувствия. Перед лечением наблюдающий врач обязан провести опрос с целью сбора полного анамнеза.
Лимфаденопатией называют состояние увеличенных лимфатических узлов. Врачи в подобных случаях подозревают наличие серьезных заболеваний, которые прогрессируют в организме.