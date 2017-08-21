Как выглядеть здоровой, молодой и привлекательной

Кто сегодня не хочет выглядеть красивым и привлекательным? Индустрия косметики постоянно развивается, появляются новые бренды. В ногу с этим идут и технологии. В России тема красоты и здоровья тоже весьма популярна. Многочисленные салоны красоты, клиники по проведению пластических операций, все это привлекает как наших женщин, так и мужчин. Последнее десятилетие проходило под знаменем пластической хирургии и инъекций для омоложения. Но в настоящее время, в нашей стране появляются новые препараты и пищевые добавки, которые призваны заменить иглы и скальпели. Одним из самых эффективных из них является коллаген.

Нужно сказать, что коллаген уже давно принимают в станах Азии. Там этот белок пользуется большим спросом. Это связано с тем, что коллаген способствует омоложению кожи, питает ее влагой, разглаживает небольшие морщины, проникает в суставы, восстанавливая их. Кроме того, коллаген положительно влияет на наши кровеносные сосуды и внутренние органы. Это природный белок, который после 25 лет перестает вырабатываться организмом, и его недостаток, приводит к появлению морщин, сухости и отвисанию кожи. Особенно это видно на лице.

Российские потребители уже оценили полезные свойства коллагена. Сейчас особенно популярен японский коллаген, так как он первым попал на российский рынок. Многие, наверное, уже слышали о таких производителях коллагена как Shiseido, Meiji, DHC, Fancl и других. Кстати, в Японии, на государственном уровне существует программа, по добавлению пептида коллагена в продукты питания. Они добавляют его в хлеб, напитки, каши и другие продукты. Благодаря этому, в стране восходящего солнца удалось существенно увеличить продолжительность жизни.

Коллаген выпускается в порошке, таблетках и в жидком виде. Лучше всего, конечно, питьевой коллаген. Но в России он стоит достаточно дорого. Вообще коллаген – удовольствие не из дешевых, Чем лучше и качественней продукт с коллагеном, тем дороже он стоит. Особенно это касается рыбьего коллагена. Остальные виды этого белка – животный и растительный, не оказывают на организм человека быстрого и видимого эффекта.

Самым популярным коллагеном в Азии является не Shiseido и Meiji, а коллаген Kinohimitsu. Эта компания занимается именно натуральными пищевыми продуктами для красоты и здоровья. Производство пищевого, косметического коллагена для употребления внутрь является основным видом деятельности концерна Biotech, которому принадлежит бренд Kinohimitsu. Их исследовательские лаборатории находятся в Японии. Само производство расположено в Малайзии и Тайване. Главный офис в Сингапуре.

Kinohimitsu можно назвать самым лучшим коллагеном. Почему это самый лучший коллаген?

Все очень просто. Достаточно посмотреть на концентрацию этого низкомолекулярного белка в порошке или напитке. Например, в коллагене марки Shiseido и Meiji 1000 мг коллагена, а в Kinohimitsu – от 2300 до 5300 мг. Кроме того в порошке Kinohimitsu Activ содержится 30000 мг. коллагена. Так же там содержится витамин C и другие полезные ингредиенты.

На что нужно обращать внимание при выборе коллагена? Первое – это должен быть рыбьим или, как его еще называют, морским коллагеном. Обязательно нужно посмотреть концентрацию. Считается, что чем выше концентрация коллагена, тем лучше. Она измеряется в миллиграммах. Затем следует обратить внимание на размер молекул коллагена. Он должен быть низкомолекулярным, т.е. пептидом. И последнее, это наличие в порошке, таблетках или в жидком коллагене витамина C. Этот витамин помогает коллагену усваиваться организмом.

Желательно выбирать питьевой коллаген в жидком виде. Купить питьевой жидкий коллаген можно в Интернете, через онлайн магазины. Выбирайте только проверенные и известные марки. При правильном выборе коллагена, вы увидите результат своими глазами и обязательно оцените этот прекрасный белок.