Какие моменты важны в ведении здорового образа жизни?

Под здоровым образом жизни поднимется особый стиль жизни, направленный на поддержание и укрепление здоровья.

Немногие из современных людей могут похвастать тем, что ведут здоровый образ жизни. Это связано с особенностями работы, занятостью, ленью, особыми обстоятельствами и прочими отговорками. Да, именно отговорками, потому как вести здоровый образ жизни можно в любой ситуации и при любом стиле и виде работы, это не сложно и вполне доступно каждому. На ЗОЖ не нужно тратить огромные суммы денег, ведь полноценное и правильное питание, режимные моменты и отказ от вредных привычек вполне доступно организовать в любых экономических условиях. И еще важно приучать к ЗОЖ своих детей, причем с самого раннего возраста, подавая им положительный пример – занимаясь спортом, полноценно отдыхая и правильно питаясь, защищая организм от стресса и отказываясь от вредных привычек. В этом случае ЗОЖ станет привычкой по жизни, с которой очень сложно расстаться, формируя новые, более вредные пристрастия.

Питание при ЗОЖ

Многие могут утверждать, что в сегодняшних условиях правильное и здоровое питание осень дорого, и поэтому ведение здорового образа жизни доступно только состоятельным людям. А простые смертные вынуждены потреблять вредную пищу, так как полезная им недоступна. Но это заблуждение, лишенное смысла. Древние люди вели здоровый образ жизни, вообще не имея денег и питаясь подножным кормом, и были не в пример нам здоровыми крепкими. Для того, чтобы придерживаться принципов ЗОЖ в питании не обязательно быть миллионером и покупать лобстеров и омаров, достаточно знать принципы рационального питания. Так, при равной цене макарон и гречки полезнее вторая, ее можно также приготовит на гарнир, заботясь о фигуре и усвоении железа. Важно полноценное поступление жиров, углеводных компонентов и полноценного белка, а также достаточный объем плодов (в свежем, сушеном, замороженном и ином виде). Это не так сложно, как кажется, и если не переедать, к чему склонно большинство наших соотечественников, вполне можно составить полноценный рацион даже на скромный бюджет. Подробнее о правильных блюдах можно почитать на нашем сайте — https://MedAboutMe.ru/obraz-zhizni/publikacii/.

Физическая активность при ЗОЖ

Это один из самых трудных постулатов ЗОЖ в связи с банальной человеческой ленью. После работы, устав морально и физически так лень идти на тренировку, чтобы дать телу необходимый объем нагрузки. Поэтому тренировки заменяют пробежками от холодильника до дивана и обратно, и так несколько раз за вечер. Если же взять за правило не менее трех раз в неделю хотя бы по 2-3 часа заниматься, это будет серьезным подспорьем для здоровья и бодрости, укрепления здоровья и профилактики патологий. А если подкрепить это еще и отказом от вредных привычек, польза будет двойная. Но опять же, всплывает пресловутый фактор лени, слабоволие и особенности характера. Именно с этим в попытках перейти на ЗОЖ стоит бороться прежде всего. Проблема не в принципах ЗОЖ – проблема в людях, которые находят для себя тысячи отговорок, чтобы отложить заботу о себе и собственном организме на завтра и послезавтра.

Режим дня и активности

Организм это особый механизм, и для него систематичность – это лучший друг. При разработке строго режима дня можно добиться значительного улучшения состояния и работоспособности, нормализации сна и пищеварения, устранить многие недомогания и даже зарождающиеся болезни. Но опять же стоит вспомнить про пресловутый фактор лени и особенности характера. Если периодически давать слабину и нарушать режим, толку от него просто не будет. Поэтому нужна дисциплина, твердость и строгое следование плану. Таким образом, ЗОЖ – это борьба с собственным я и ленью.