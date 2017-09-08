Как построить комфортный дом

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Дом или квартира должны обеспечивать жильцам максимально комфортные условия. С этой задачей помогают справиться современные материалы, которые можно приобрести тут, на официальном сайте компании «Комфорт».
В каталоге компании представлены:
- теплые полы и обогреватели;
- отделочные материалы;
- вентиляционное оборудование.
Продукция представлена в широком ассортименте, причем каталог регулярно пополняется. Клиенты могут приобрести товары, ознакомиться с их техническими характеристиками и подробным описанием. В отдельном разделе сайта доступны информационные материалы.
Каталог компании: отделочные материалы
В разделе сайта представлен декоративный камень, предназначенный для внутренней отделки помещений. Искусственный материал изготовлен из гипса, отличается минимальным весом, экологичностью и доступной ценой. Широкий выбор оттенков и фактуры позволит воплотить оригинальные решения в любом жилищи. Немаловажным преимуществом декоративного камня является возможность поддерживать в доме оптимальный режим влажности. Покупатели смогут выбрать разные стили внутренней облицовки:
- дворцовый камень;
- старинный кирпич;
- Тянь-Шань;
- Атлант;
- горный пласт и другие.
Ревизионные люки
В каталоге интернет-магазина можно приобрести ревизионный люк под плитку и другие виды покрытий. Ревизионные люки выполнены из разных материалов, имеют различные размера и цвета. Также доступны вентиляционные трубы, другие материалы.
Обогреватели и системы теплый пол
В широком ассортименте представлены теплоотражающие пленки, инфракрасные полы, греющие кабеля, карбоновые пленки, терморегуляторы. Специальные системы обогрева предназначены для монтажа под любые типы покрытий: линолеум, ковролин, плитку. Например, для монтажа в стяжку можно приобрести систему «Национальный комфорт», которая может использоваться в качестве дополнительного и основного источника тепла. Система может устанавливаться в жилых помещениях, а также на лоджиях, в саунах, банях, дачных домиках.
Рекомендуется обратить внимание на систему теплого водяного пола, который монтируется без котла. Система XL PIPE работает от электричества и обеспечивает высокую энергетическую эффективность. Система запатентирована и широко применяется для обогрева помещений любой площади. Вся продукция магазина соответствует государственным стандартам, отличается высочайшим качеством и доступными ценами.
Дом или квартира должны обеспечивать жильцам максимально комфортные условия. С этой задачей помогают справиться современные материалы, которые можно приобрести тут, на официальном сайте компании «Комфорт».