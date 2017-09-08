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Как построить комфортный дом

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Фото © stylehome.org

Дом или квартира должны обеспечивать жильцам максимально комфортные условия. С этой задачей помогают справиться современные материалы, которые можно приобрести тут, на официальном сайте компании «Комфорт».

В каталоге компании представлены:

  • теплые полы и обогреватели;
  • отделочные материалы;
  • вентиляционное оборудование.

Продукция представлена в широком ассортименте, причем каталог регулярно пополняется. Клиенты могут приобрести товары, ознакомиться с их техническими характеристиками и подробным описанием. В отдельном разделе сайта доступны информационные материалы.

Каталог компании: отделочные материалы

В разделе сайта представлен декоративный камень, предназначенный для внутренней отделки помещений. Искусственный материал изготовлен из гипса, отличается минимальным весом, экологичностью и доступной ценой. Широкий выбор оттенков и фактуры позволит воплотить оригинальные решения в любом жилищи. Немаловажным преимуществом декоративного камня является возможность поддерживать в доме оптимальный режим влажности. Покупатели смогут выбрать разные стили внутренней облицовки:

  • дворцовый камень;
  • старинный кирпич;
  • Тянь-Шань;
  • Атлант;
  • горный пласт и другие.

Ревизионные люки

В каталоге интернет-магазина можно приобрести ревизионный люк под плитку и другие виды покрытий. Ревизионные люки выполнены из разных материалов, имеют различные размера и цвета. Также доступны вентиляционные трубы, другие материалы.

Обогреватели и системы теплый пол

В широком ассортименте представлены теплоотражающие пленки, инфракрасные полы, греющие кабеля, карбоновые пленки, терморегуляторы. Специальные системы обогрева предназначены для монтажа под любые типы покрытий: линолеум, ковролин, плитку. Например, для монтажа в стяжку можно приобрести систему «Национальный комфорт», которая может использоваться в качестве дополнительного и основного источника тепла. Система может устанавливаться в жилых помещениях, а также на лоджиях, в саунах, банях, дачных домиках.

Рекомендуется обратить внимание на систему теплого водяного пола, который монтируется без котла. Система XL PIPE работает от электричества и обеспечивает высокую энергетическую эффективность. Система запатентирована и широко применяется для обогрева помещений любой площади. Вся продукция магазина соответствует государственным стандартам, отличается высочайшим качеством и доступными ценами.

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http://stylehome.org/wp-content/uploads/dom-e1324320347805.jpg

Дом или квартира должны обеспечивать жильцам максимально комфортные условия. С этой задачей помогают справиться современные материалы, которые можно приобрести тут, на официальном сайте компании «Комфорт».

 

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