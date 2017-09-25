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Покер: увлекательно, прибыльно, модно

Опубликовано , 25 просмотров
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Фото © monclerjassenjas.org

Покер – одна из самых известных карточных игр. Несложные правила делают ее доступной для любого. И выиграть в ней способен даже новичок. Сейчас существует возможность играть в покер, не выходя из дома. Это стало возможно благодаря развитию интернета, и создания сайтов, предлагающих участвовать в игре круглосуточно.

Для того, чтобы играть онлайн, достаточно зарегистрироваться на сайте, перевести деньги на свой счет и можно начинать. Но в игре можно не только выиграть, но и проиграть. Поэтому, чтобы не бросать новичка в омут головой, такие сайты предлагают услугу виртуальной игры. Для этого любой желающий может открыть виртуальный счет и начать играть без риска потерять деньги. А уже хорошо усвоив правила и принципы игры, можно пробовать игру на реальные деньги.

Необходимые шаги для начала игры

Чаще всего сайты, предоставляющие возможность игры в покер (их еще называют покер-румы), предоставляют специальную программу-клиент. Эта программа обычно называется лобби. Из этого приложения игроков может совершать следующие действия:

  • Выбрать вид игры: на реальные деньги, игры при помощи виртуального счета, участие в турнирах;
  • Выбрать стол с разными ставками;
  • Получить информацию о столах на которых ведется игра и сколько игроков за каждым столом;
  • Получить информацию о бонусах, предстоящих турнирах;
  • Внести деньги на счет (депозит);
  • Запросить вывод средств;
  • Играть.

Обычно все программы схожи и интуитивно понятны. Клиент должен выбрать логин и пароль для входа в программу. Их нужно запомнить и лучше записать. Затем выбрать аватарку и псевдоним под которыми его будут видеть другие игроки. Не рекомендуется использовать свое настоящее имя и фотографию.

Программа предоставляет возможность настроить интерфейс стола и игровой комнаты, цвет игрового стола. Это очень важно. Все дело в том, что покерная игра может вестись много часов, человек устает, зрение притупляется и неудобный интерфейс или раздражающий цвет стола могут вызывать раздражение и порождать ошибки.

Что дальше?

Открыв виртуальный счет или внеся деньги на реальный депозит, вы становитесь полноправным игроком в покер на деньги (источник poker-besplatno.ru). Только не надо чередовать виртуальную игру и игру на реальные деньги. Использование виртуальных денег развивает у человека легкое отношение к проигрышу. И применение тактики виртуальной игры в реальной может привести к потере денег.

Да, и соперники в виртуальной партии тоже не рискуют и поэтому имеют право делать высокие ставки. Помните, что такая игра помогает разобраться с методикой ведения и отработке действий с лобби, но она никогда не поможет придумать тактику игры. Это все можно сделать, только играя на реальные деньги.

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Покер – одна из самых известных карточных игр. Несложные правила делают ее доступной для любого. И выиграть в ней способен даже новичок.

 

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