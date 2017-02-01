Депутат Госдумы пояснил радиослушателям, что бить жен никто не разрешал

Депутат Государственной Думы от Кузбасса Антон Горелкин выступил в эфире радио «Маяк в Кузбассе» с комментарием о декриминализации статьи УК о домашнем насилии. Как рассказал парламентарий, в обществе и средствах массовой информации сложилась ошибочная точка зрения на проблему, из-за чего решение Госдумы о декриминализации статьи 116 УК РФ многими поставлено под сомнение.

«Уже через несколько месяцев после принятия летом 2016 года статьи 116 УК стало ясно, что она не работает. До сих пор по ней не сел на пресловутую «двушечку» (максимальное наказание по статье) ни один домашний изверг. И тому есть понятное объяснение.

Практически каждое заявление от жертвы домашнего насилия, которое было написано в полицию по факту побоев — было потом этой жертвой отозвано. Если муж ударил жену — это очень плохо, женщина имеет полное право потребовать от государства защиты. Но сажать за один удар, не имевший последствий, на два года своего мужа, отца своих детей — таких желающих, у нас, как выяснилось, нет.

Более того, даже если суд не сажал домашнего боксера, а лишь штрафовал — хуже от этого становилось только его семье: во-первых, штраф платился из домашнего бюджета, а во-вторых — семья получала мужа/отца с уголовной судимостью! Зато было зафиксировано немало случаев, когда 116 УК применялась для шантажа, например, при разделе имущества или получении наследства», — так Антон Горелкин объяснил, почему было принято решение изменить норму закона.

Также народный избранник подчеркнул, что статьи 115 и 114, предусматривающие уголовное наказание за нанесение телесных повреждений, по-прежнему остаются в Уголовном Кодексе. Их отменять или смягчать никто не собирается. А статья 116, переведенная в административную сферу, содержит такую меру наказания как административный арест на срок до 15 суток.

Опыт показывает, что эта мера эффективнее облегчает положение жертв домашнего насилия, а главное — гораздо проще в применении. Теперь для наказания домашнего тирана не потребуется длительное и дорогое уголовное следствие.