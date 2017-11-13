Центробанк выпустил юбилейную монету к 400-летию Новокузнецка

Монету номиналом три рубля, изготовленную из серебра 925 пробы, Центробанк России выпустил тиражом три тысячи экземпляров.

Монета уже находится в продаже в отделениях банков.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов опубликовал фотографию монеты.

На монете изображена часть карты Центрального района с улицей Кирова, в центре располагается здание администрации города.

Здесь же помещён и нынешний герб Новокузнецка, утверждённый в 1998 году: кузница на желтом фоне в нижней части и лошадь на зелёном фоне — в верхней.

В 2018 году ЦБ РФ планирует выпустить и юбилейную монету к 100-летию основания Кемерова. Она тоже будет серебряной и номиналом три рубля. Её заявленный тираж меньше, чем у «новокузнецкой» монеты: две тысячи штук.