Газеты и интернет
Радио
-5°C, небольшой снегопад
Войти на сайт

Центробанк выпустил юбилейную монету к 400-летию Новокузнецка

Опубликовано , 53 просмотра
Автор текста Алла Мождженская, Сибдепо

#

Фото © instagram.com

Монету номиналом три рубля, изготовленную из серебра 925 пробы, Центробанк России выпустил тиражом три тысячи экземпляров.

Монета уже находится в продаже в отделениях банков.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов опубликовал фотографию монеты.

На монете изображена часть карты Центрального района с улицей Кирова, в центре располагается здание администрации города.

Здесь же помещён и нынешний герб Новокузнецка, утверждённый в 1998 году: кузница на желтом фоне в нижней части и лошадь на зелёном фоне — в верхней.

В 2018 году ЦБ РФ планирует выпустить и юбилейную монету к 100-летию основания Кемерова. Она тоже будет серебряной и номиналом три рубля. Её заявленный тираж меньше, чем у «новокузнецкой» монеты: две тысячи штук.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/important/93401.html

https://www.instagram.com/p/BbWtpKOh73u/

Монету номиналом три рубля, изготовленную из серебра 925 пробы, Центробанк России выпустил тиражом три тысячи экземпляров.

 

Яндекс.Новости

ВашГород
ВашГород

Недвижимость сибирской торговой сети продали за бесценок

Сибдепо
Сибдепо

Кемеровские танцоры стали призёрами международного турнира

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке на территории фермерского хозяйства отравили животных

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчанка на предложение о сексе ткнула ухажёра ножом в живот

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове за ночь выпало четыре миллиметра осадков

VSЁ42
VSЁ42

Сборник стихов убитой девушки издадут в Новокузнецке

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить