Центробанк выпустил юбилейную монету к 400-летию Новокузнецка

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Монету номиналом три рубля, изготовленную из серебра 925 пробы, Центробанк России выпустил тиражом три тысячи экземпляров.
Монета уже находится в продаже в отделениях банков.
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов опубликовал фотографию монеты.
На монете изображена часть карты Центрального района с улицей Кирова, в центре располагается здание администрации города.
Здесь же помещён и нынешний герб Новокузнецка, утверждённый в 1998 году: кузница на желтом фоне в нижней части и лошадь на зелёном фоне — в верхней.
В 2018 году ЦБ РФ планирует выпустить и юбилейную монету к 100-летию основания Кемерова. Она тоже будет серебряной и номиналом три рубля. Её заявленный тираж меньше, чем у «новокузнецкой» монеты: две тысячи штук.
Монету номиналом три рубля, изготовленную из серебра 925 пробы, Центробанк России выпустил тиражом три тысячи экземпляров.