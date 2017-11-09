Кузбассовцев призвали проверять новые купюры в 200 и 2 тысячи рублей

Жителей области призывают быть бдительными в связи с введением в оборот новых денежных купюр.

Как сообщил заместитель губернатора Денис Шамгунов, 12 октября 2017 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина представила новые банкноты номиналом 200 и 2 тысячи рублей.

«Банкноты на территории страны вводятся поэтапно. Первыми их получили Дальний Восток, Крым, Москва. В Кемеровской области массово новые банкноты появятся в середине декабря», — отметил замгубернатора.

При этом Денис Шамгунов призвал кузбассовцев быть бдительными, так как могут активизироваться мошенники, которые будут предлагать обменять деньги на поддельные купюры.

«Настоящие купюры вы можете получить при получении пенсии или в магазине на сдачу. Если у вас возникли сомнения в подлинности какой-либо купюры, лучше всего обратиться в банк для проведения экспертизы на подлинность. В случае уверенности, что банкнота имеет признаки подделки, необходимо обратиться в полицию», — подчеркнул замгубернатора.

Шамгунов пояснил, что банкнота номиналом 200 рублей преимущественно зелёного цвета. На её лицевой стороне расположен памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на оборотной стороне — Херсонес Таврический.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена в синем цвете. На лицевой стороне изображён мост на остров Русский во Владивостоке, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области.

На лицевой стороне банкнот слева вверху расположен герб Российской Федерации, а не эмблема Банка России. На оборотной стороне в верхней правой части банкноты находится надпись «2017» — год образца банкноты.

Обе банкноты изготовлены из бумаги повышенной плотности. У каждой из них 12 защитных признаков.

Граждане могут самостоятельно определить четыре признака подлинности: на ощупь – повышенный рельеф; под лупой – микротекст; при изменении угла зрения – скрытые изображения и защитная нить; на просвет – водяной знак. Цифры номиналов имеют ощутимый рельеф, что удобно для людей, имеющих ограничения по зрению.

Кроме того, при инфракрасном излучении можно увидеть изображение амфоры на банкноте в 200 рублей и изображение леопарда на банкноте в 2 тысячи. При ультрафиолетовом излучении заметны красные и синие волокна.