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Шестой дом из неудачной серии «хрущевок» реконструирован в Юрге

Опубликовано , 104 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Пятиэтажка по улице Московская, 32 в Юрге стала шестой «хрущевкой», реконструированной в городе за десять лет.

Все 64 семьи жителей уже вернулись в обновленные квартиры, сообщает пресс-служба областной администрации.

В 1960 годы в Юрге возвели 29 домов каркасно-панельного типа серии 1-335. Они были признаны в дальнейшем самыми неудачными среди панельных «хрущевок».

За годы эксплуатации здания морально устарели, приобрели высокую степень износа. В 2007 году по инициативе губернатора Амана Тулеева в городе началась реконструкция этой серии.

Летом 2016 года строители приступили к работам на этой пятиэтажке. Дом требовал срочного усиления каркаса и устранения огромных теплопотерь. На полгода жители были расселены по общежитиям, квартирам родственников и муниципальным квартирам.

Теперь это практически заново построенный дом.

«Специалисты укрепили фундамент, несущие конструкции и балконы, заменили кровлю, инженерные сети, окна, утеплили и отделали фасад, отремонтировали квартиры, установили пожарную сигнализацию. Подрядчики расширили внутриквартальный проезд, обустроили автопарковку», — уточнили в обладминистрации.

В результате полностью восстановлены и улучшены эксплуатационные качества конструктивов. Это позволило создать жителям максимально комфортные условия.

По оценке специалистов, срок эксплуатации здания составит еще более 50 лет.

Как отмечают областные власти, в ближайшее время будет завершена реконструкция седьмого дома, расположенного по улице Комсомольская, 25, работы на котором начались также летом 2016 года.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/02/yurga-hrushhevka-rekonstruktsiya.jpg

Пятиэтажка по улице Московская, 32 в Юрге стала шестой «хрущевкой», реконструированной в городе за десять лет.

 

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