Жители Новокузнецка в интернете выбирают дороги для ремонта

На сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» за четыре дня уже более 500 человек приняли участие в опросе «Выбери дороги для ремонта».

На данный момент лидируют: в Центральном районе – улица Транспортная, в Кузнецком – улица Обнорского, в Куйбышевском – улица Рудокопровая, в Орджоникидзевском — Байдаевское шоссе, улица Фесковская.

В Заводском районе наибольшее количество голосов пока набирают проспект Советской армии и улица 40 лет ВЛКСМ. А в Новоильинском районе активно голосуют за Ильинское шоссе.

Как напоминает пресс-служба мэрии города, в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и муниципальных программ по ремонту дорог горожанам на сайте предлагается выбрать в районах города участки улично-дорожной сети, которым необходимы ремонтные работы.

Результаты опроса будут учтены при формировании и корректировке планов по ремонту дорог в следующем году.

Улицы, набравшие наибольшее количество голосов, войдут в формируемую на 2018 год программу «Безопасные и качественные дороги».

По данным местных властей, на следующий год планируется общая сумма финансирования 1,46 млрд рублей. На эти деньги должно быть сделано более 100 километров дорог.

«У тех, кто еще не проголосовал, до 10 сентября есть возможность поучаствовать в данном опросе», — уточнили в горадминистрации.

В этом году в городе производится ремонт 85 км дорог, общая площадь которых составила более 1,2 млн квадратных метров асфальта, напомнили в мэрии.