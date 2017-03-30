В Кемерове начали выпускать инновационные вагоны-цистерны

На «Кемеровохиммаше» сконструировали и в рекордные сроки произвели инновационные вагоны-цистерны для химической отрасли — речь идёт о перевозке жидкого аммиака.

«Кемеровохиммаш» возродил традицию химического вагоностроения в Кузбассе – линейка специализированной вагоностроительной продукции для перевозки опасных грузов пополнилась вагон-цистерной для перевозки аммиака, сообщает пресс-служба холдинга «Сибирский Деловой Союз».

По заказу Кемеровского «Азота» на предприятии приступили к производству уникальных вагонов. 30 марта 2017 года состоялась первая поставка 58 вагонов-цистерн для флагмана химической отрасли за Уралом.

Губернатор Аман Тулеев, посетивший предприятие, назвал это производство настоящим прорывом в машиностроении Кузбасса.

«Раньше такие вагоны-цистерны Кемеровская область закупала, в основном, на Украине. Сегодня мы видим, что «Кемеровохиммаш» блестяще справился с задачей – наладить производство у себя в регионе! Вот это и есть реальное импортозамещение», — отметил Тулеев.

В 2017 году будет изготовлено 250 вагонов-цистерн, столько же в 2018 году. В них жидкий аммиак с «Азота» будет поступать на ООО «Ангарский азотно-туковый завод» Иркутской области, где он будет переработан в пористые удобрения (селитра), используемые для производства взрывчатых веществ.

Транспортировка аммиака жёстко регламентирована требованиями безопасности на железнодорожном транспорте, которые учли при разработке новой модели.

Не остались без внимания и пожелания заказчика – КАО «Азот». В кратчайшие сроки, за три месяца, вагоностроителями удалось разработать максимально большой и при этом отвечающий всем требованиям безопасности вагон. В свою очередь, по инициативе губернатора, покупатель инновационной продукции – Кемеровский «Азот» – все поступления от эксплуатации одного вагона-цистерны направит на благотворительные цели – на нужды школы-интернета №22.

Инновационные вагоны-цистерны уникальны не только для вагоностроения в Кузбассе, но и России в целом.

«Собственная разработка и конструирование «Кемеровохиммаша», кратчайшие сроки сертификации и разрешения на производство позволили за год получить востребованные химической отраслью России современные вагон-цистерны с нестандартными габаритами. Это успешный пример импортозамещения в российском вагоностроении», — отмечают в компании.

Такой результат, по мнению «СДС», принесли поддержанная губернатором Кемеровской области масштабная программа модернизации машиностроительного производства, финансирование приобретения современного высокотехнологичного оборудования банками и высокопрофессиональный коллектив, способный в рекордные сроки разрабатывать и внедрять новые конструкторские решения.

Всё это позволило предприятию загрузить производственные мощности на 100%. Продукция «Кемеровохиммаша» в настоящее время аккредитована у крупнейших компаний России: «Газпром», Sakhalin Energy, «Роснефть».

Напомним, что в феврале специалисты завода сконструировали и выполнили уникальный по сложности заказ для Яйского нефтеперерабатывающего завода – создали 70-тонную вакуумную колонну для переработки нефти К-5. Высота изделия – 26 метров. Диаметр составляет пять метров. Помимо внушительных габаритов колонна также произведена с помощью инновационных технологий из биметаллической стали.

В настоящее время К-5 установлена на Яйском НПЗ. Производство колонны стало очередным шагом в реализации масштабного проекта по созданию территории опережающего развития «Анжеро-Судженск», инициированного губернатором Аманом Тулеевым.

«Кемеровохиммаш» — филиал АО «Алтайвагон» — входит в отраслевой холдинг «СДС-Маш» и является одним из крупнейших предприятий и единственным за Уралом заводом химического машиностроения. Осуществляет выпуск более 30 видов продукции для нефтехимической, газовой и угольной отраслей, а также железнодорожные вагоны-цистерны и контейнеры — цистерны для перевозки нефти, газа и других продуктов. Компания сертифицирована в системе менеджмента качества ISO-9001 и IRIS.