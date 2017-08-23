Ещё два кузбасских производителя начали шить школьную форму

В Кемеровской области расширился реестр местных производителей, выпускающих форменную ученическую одежду.

Как рассказали в региональном департаменте промышленности, в этом году ещё два ателье, в Новокузнецке и Юрге, сертифицировали свою школьную форму.

Таким образом, на сегодня форменную одежду для школьников, отвечающую всем стандартам качества, отшивают 19 местных производителей (15 юридических лиц и 4 индивидуальных предпринимателей).

«Данные по объёму отшитой и реализованной к 2017—2018 учебному году формы будут известны к октябрю, – комментируют в департаменте. – Пока активно идёт продажа – в магазинах, на школьных базарах».

Как отмечает собеседник газеты «Кузбасс», наибольшая доля школьной формы реализуется именно в рознице.

Практически во всех крупных городах региона работают торговые точки, где можно приобрести продукцию кузбасских швейных предприятий.

Такие магазины есть в Анжеро-Судженске, Кемерове, Белове, Киселёвске, Краснобродском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецке, Прокопьевске, Осинниках, Гурьевске, Салаире, Юрге, Яе.

В течение нескольких лет местные производители удерживают 30% регионального рынка школьной формы. В том числе, ателье и фабрики отшивают и продают единую кузбасскую коллекцию ученической одежды.