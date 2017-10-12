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На складе за вокзалом в Кемерове разливали «палёную» водку

Опубликовано , 168 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © Кузбасское ЛУ МВД

Сотрудники кузбасской транспортной полиции ликвидировали подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе Кузбасского линейного управления МВД России, о деятельности нелегального кустарного цеха узнали сотрудники Кемеровского линейного пункта полиции и отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ЛУ МВД.

По сведениям кузбасских транспортных полицейских, розлив спиртосодержащей продукции вёлся в одном из складских помещений за Кемеровским железнодорожным вокзалом.

«Оперативникам пришлось разбирать пенопластовое перекрытие соседнего бокса, чтобы попасть в цех. Внутри они обнаружили пятерых человек, которые разливали смесь этилового спирта, воды и глюкозы из тысячелитровых канистр в водочные бутылки», — рассказали в ведомстве.

Транспортные полицейские изъяли 3,2 тыс. наполненных бутылок водки различных марок, около 6 тыс. единиц пустой тары, более 1,2 тыс. литров спирта, 5 тыс. крышек и десять рулонов этикеток для оформления контрафактной водки.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ за незаконное производство спиртосодержащей продукции. Устанавливается причастность всех задержанных граждан к нелегальному производству, отрабатываются возможные пункты сбыта самодельной водки. Изъятая жидкость отправлена на экспертизу», — отметили в ЛУ МВД.

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Кузбасское ЛУ МВД

Сотрудники кузбасской транспортной полиции ликвидировали подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции.

 

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