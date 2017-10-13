Аграрии Кузбасса уже намолотили более миллиона тонн зерна

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Кузбасские аграрии убрали урожай с 525 тыс. гектар, это 86,5% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, уже намолочено 1 млн 87 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.
В Яшкинском, Яйском, Крапивинском, Топкинском, Прокопьевском районах убрано более 90% посевных площадей.
Средняя урожайность по области составила 20,7 ц/га. Самая высокая у яшкинцев — 29,9 ц/га, урожайность свыше 24 ц/га получили в Гурьевском, Прокопьевском, Чебулинском районах.
Также убрано 71,4% площадей рапса, средняя урожайность которого составляет 16,2 ц/га.
Кроме того, сельхозорганизации области убрали картофель с 92,4% площадей, это 8,2 тыс. га, валовой сбор составил 172 тыс. тонн, средняя урожайность – 210 ц/га.
Завершили уборку картофеля аграрии Яшкинского, Яйского, Юргинского, Топкинского, Прокопьевского и Крапивинского районов. Самая высокая урожайность – свыше 261,8 ц/га – зафиксирована в Яшкинском районе.
Овощей убрано около 73,5% при средней урожайности по области 321 ц/га.
Лидирует по урожайности Кемеровский район — 601 ц/га. Уборку овощей закончили Прокопьевский, Юргинский и Яшкинский районы.
Кузбасские аграрии убрали урожай с 525 тыс. гектар, это 86,5% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами.