Кемеровские старшеклассники победили в конкурсе «Спроси финансиста»

Победителей и призёров конкурса на лучшее интервью с финансистами среди школьных и студенческих команд «Спроси финансиста» назвали 20 октября в пресс-центре ТАСС.

Всего в конкурсе участие приняли 627 команд из Республики Татарстан, Ставропольского и Красноярского краёв, Кемеровской и Волгоградской областей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, победителем конкурса стала команда гимназии №21, которая представила телевизионный сюжет «Личное финансовое планирование» с участием управляющего Кемеровским отделением № 8615 Сбербанка России Татьяны Галкиной и заместителя регионального директора операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Ольги Стабровской.

В качестве специального подарка кемеровчане получили мастер-класс по финансовой грамотности от члена совета директоров Российско-Британской торговой палаты Стюарта Лоусона. Он отметил высокий уровень экономической подготовки гимназистов, их владение английским языком на школьном уровне.

«Команда-победительница награждена экскурсией на предприятие режимного типа «ГОСЗНАК». Руководители музея вручили кемеровским школьникам энциклопедии юбилейного выпуска за проявленный интерес и эрудицию в области истории денежных реформ. Кроме того, для школьников гимназии №21 провели экскурсию по Москве», — отметили в пресс-службе.

Конкурс стартовал в феврале 2017 года. Задачей конкурсантов было выбрать актуальную для своего региона тему в области финансовой грамотности, провести по ней социологическое исследование, обсудить результаты с авторитетным финансистом и передать в оргкомитет материалы получившегося журналистского интервью (текст, аудио- или видеозапись).

Для оценки конкурсных работ в каждом регионе-участнике формировалось собственное жюри, состоящее из представителей финансового блока исполнительной власти, руководителей финансовых организаций, экспертов-социологов и журналистов, пишущих на финансовые темы.