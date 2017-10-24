Кемеровские старшеклассники победили в конкурсе «Спроси финансиста»

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Победителей и призёров конкурса на лучшее интервью с финансистами среди школьных и студенческих команд «Спроси финансиста» назвали 20 октября в пресс-центре ТАСС.
Всего в конкурсе участие приняли 627 команд из Республики Татарстан, Ставропольского и Красноярского краёв, Кемеровской и Волгоградской областей.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, победителем конкурса стала команда гимназии №21, которая представила телевизионный сюжет «Личное финансовое планирование» с участием управляющего Кемеровским отделением № 8615 Сбербанка России Татьяны Галкиной и заместителя регионального директора операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Ольги Стабровской.
В качестве специального подарка кемеровчане получили мастер-класс по финансовой грамотности от члена совета директоров Российско-Британской торговой палаты Стюарта Лоусона. Он отметил высокий уровень экономической подготовки гимназистов, их владение английским языком на школьном уровне.
«Команда-победительница награждена экскурсией на предприятие режимного типа «ГОСЗНАК». Руководители музея вручили кемеровским школьникам энциклопедии юбилейного выпуска за проявленный интерес и эрудицию в области истории денежных реформ. Кроме того, для школьников гимназии №21 провели экскурсию по Москве», — отметили в пресс-службе.
Конкурс стартовал в феврале 2017 года. Задачей конкурсантов было выбрать актуальную для своего региона тему в области финансовой грамотности, провести по ней социологическое исследование, обсудить результаты с авторитетным финансистом и передать в оргкомитет материалы получившегося журналистского интервью (текст, аудио- или видеозапись).
Для оценки конкурсных работ в каждом регионе-участнике формировалось собственное жюри, состоящее из представителей финансового блока исполнительной власти, руководителей финансовых организаций, экспертов-социологов и журналистов, пишущих на финансовые темы.
Победителей и призёров конкурса на лучшее интервью с финансистами среди школьных и студенческих команд «Спроси финансиста» назвали 20 октября в пресс-центре ТАСС.