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Творческую молодёжь и карьеристов зовут на конкурс «Волнение»

Опубликовано , 97 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © hcsds.ru

Победители конкурса получат шанс заявить о себе в международных проектах и построить карьеру в крупном холдинге.

ХК «Сибирский Деловой Союз» при поддержке администрации Кемеровской области, радиостанции DFM и телеканала «Мой город» проводит молодёжный конкурс «Волнение», сообщает пресс-служба компании.

В проекте могут принять участие активные, талантливые и целеустремленные кузбассовцы в возрасте до 35 лет, которые хотят найти работу по душе — такую, чтобы в полной мере раскрыть свои способности.

Конкурс проводится по четырём номинациям: «Лучшая бизнес-идея», «Карьера в СДС», «Творчество» и «Медиапроект».

Номинации «Лучшая бизнес-идея» для тех, кто готов предложить свою бизнес-идею и реализовать её на предприятиях ХК «СДС». Принять участие в номинации «Карьера в СДС» могут представители всех профессий, которые востребованы на предприятиях холдинга.

Номинация «Медиапроект» ищет специалистов, которые мечтают о работе в крупных проектах российского и международного масштаба. Участники номинации смогут попробовать себя в роли проектных менеджеров, а у победителей появится возможность стать частью команды профессионалов «Кузбасской медиагруппы».

Номинация «Творчество» для графических дизайнеров и тех, кто хочет построить карьеру на телевидении: сценаристов, режиссёров монтажа, операторов и других TV-мейкеров. Номинанты будут участвовать в создании фильмов, видеороликов, реалити-шоу на телеканале «Мой город».

Отдельно в номинации «Творчество» представлено направление «Voice». Заявки на участие могут подать талантливые вокалисты, теле- и радиоведущие, ведущие мероприятий.

Заявки принимаются по телефону +7 (3842) 49-09-56 или на сайте конкурса до 10 ноября.

Лучшие получат работу мечты и заветные призы, отмечают организаторы.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/important/92888.html

http://hcsds.ru/

Победители конкурса получат шанс заявить о себе в международных проектах и построить карьеру в крупном холдинге.

 

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