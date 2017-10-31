Газеты и интернет
Радио
-5°C, ясно
Войти на сайт

Новокузнецкого бизнесмена наказали за ночную торговлю алкоголем

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © newsone.ua

В Новокузнецке полицейские в рамках операции «Алкоголь» привлекли к ответственности предпринимателя, организовавшего ночную торговлю спиртными напитками.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, сотрудники отдела исполнения административного законодательства местной полиции провели рейд по соблюдению правил реализации алкогольной продукции в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«На улице Разведчиков в магазине, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью, полицейские выявили факт реализации водки после отведённого законом времени — 23:00», — сказали в ведомстве.

В результате всю партия алкоголя — более 240 литров — изъяли из магазина.

В отношении юридического лица сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Юрлицу грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как уточнили в ГУ МВД, на территории региона продолжается операция «Алкоголь», направленная на выявление, пресечение и профилактику нарушений в сфере антиалкогольного законодательства.

О фактах незаконного оборота алкогольной продукции кузбассовцы могут сообщить в дежурную часть полиции своего города или района либо по телефону «02».

Также можно оставить обращение в общественной приёмной официального сайта ГУ МВД по Кемеровской области (42.мвд.рф), сфотографировать или снять на видео торговые точки, работники которых нарушают законодательство, и направить данные материалы в «Мобильный патруль» на «Правоохранительном портале Кузбасса».

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/important/93002.html

https://newsone.ua/wp-content/uploads/2017/08/zapret_alkogol_0-1000x718.jpg

В Новокузнецке полицейские в рамках операции «Алкоголь» привлекли к ответственности предпринимателя, организовавшего ночную торговлю спиртными напитками.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

Пожар на хлебокомбинате привел к дефициту хлеба в Новокузнецке

Сибдепо
Сибдепо

Кемеровские управляющие организации завершили подготовку к зиме

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке девушка разбила сковородой автомобиль бывшего мужа

VSЁ42
VSЁ42

В Мысках мошенница украла 220 000 рублей под предлогом покупки коровы

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровский бизнесмен сжег «Форд» бывшего партнера

Интерфакс
Интерфакс

Путин не давал поручений по поводу конфликта Тинькова с блогерами

Экономика

Ноябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить