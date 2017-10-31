Новокузнецкого бизнесмена наказали за ночную торговлю алкоголем

В Новокузнецке полицейские в рамках операции «Алкоголь» привлекли к ответственности предпринимателя, организовавшего ночную торговлю спиртными напитками.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, сотрудники отдела исполнения административного законодательства местной полиции провели рейд по соблюдению правил реализации алкогольной продукции в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«На улице Разведчиков в магазине, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью, полицейские выявили факт реализации водки после отведённого законом времени — 23:00», — сказали в ведомстве.

В результате всю партия алкоголя — более 240 литров — изъяли из магазина.

В отношении юридического лица сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Юрлицу грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как уточнили в ГУ МВД, на территории региона продолжается операция «Алкоголь», направленная на выявление, пресечение и профилактику нарушений в сфере антиалкогольного законодательства.

О фактах незаконного оборота алкогольной продукции кузбассовцы могут сообщить в дежурную часть полиции своего города или района либо по телефону «02».

Также можно оставить обращение в общественной приёмной официального сайта ГУ МВД по Кемеровской области (42.мвд.рф), сфотографировать или снять на видео торговые точки, работники которых нарушают законодательство, и направить данные материалы в «Мобильный патруль» на «Правоохранительном портале Кузбасса».