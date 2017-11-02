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Стартовал конкурс детских рисунков «Рабочие профессии Кузбасса»

Опубликовано , 46 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © youpainter.ru

Областной департамент труда и занятости населения в очередной раз проводит конкурс детских рисунков о рабочих профессиях Кузбасса, который в этот раз посвящён предстоящему 75-летию области.

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте до 18 лет. Работы принимаются до 23 января 2018 года.

Рисунки участников принимают в центрах занятости населения по месту жительства и по почте с пометкой «Конкурс детского рисунка»: 650060, Кемерово, пр. Ленина 141-Г.

Конкурсные работы должны отражать образ и деятельность человека рабочей профессии.

«Рисунок может быть выполнен в формате А4-А2 без рамок и ламинации на бумаге, картоне, оргалите, холсте. На обороте необходимо разместить следующую информацию: название, фамилия и имя участника, возраст, населённый пункт, а также фамилия, имя, контактный телефон родителя или педагога, подробный почтовый адрес», — пояснили в обладминистрации.

Организаторы планируют опубликовать итоги конкурса после 13 февраля 2018 года на официальном сайте департамента труда и занятости населения.

Жюри определит победителей в разных номинациях и возрастных группах. Авторы лучших рисунков получат дипломы и памятные призы.

В 2016 году на конкурс детского рисунка «Мир рабочих профессий» поступило 465 работ из разных территорий Кузбасса. В конкурсе «Почётная профессия шахтёра», посвящённом 70-летию Дня шахтёра, приняли участие 586 детей.

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Областной департамент труда и занятости населения в очередной раз проводит конкурс детских рисунков о рабочих профессиях Кузбасса, который в этот раз посвящён предстоящему 75-летию области.

 

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